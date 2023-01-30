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Zile'de "atık su arıtma tesisi" çevreyi kirletiyor iddiası! Köylüler dereye ve su kaynaklarına dikkat çekti

Tokat'ın Zile ilçesinde atık su arıtma tesisinin çevreyi kirlettiğini iddia eden köylüler, Esvap Çayı'na dikkat çekti. Kötü koku, bulanık renkte akan suyun bazı noktalarda köpükler oluşturduğunu vurgulayan köylüler, tarım arazilerinde yaşadıkları sıkıntıları ve deşarj edilen suyun içme su kuyusunun yakınındaki bölgeden geçtiğini anlatıp, yetkililerden denetim yapılmasını istedi

Giriş: 30.01.2023 - 16:47 | Güncelleme: ABONE OL
Zile'de
İHA

Tokat'ın Zile ilçesinde, atık su arıtma tesisinde suyun arıtılmadan deşarj edildiği iddia eden köylüler, çevre kirliliği yaşandığı öne sürdü.

İHA'nın haberine göre, Zile ilçesine bağlı Korucuk köyünde yaşayan vatandaşlar, köy yakınındaki atık su arıtma tesisinden deşarj edilen sudun çevreye kötü kokular yayıldığını, bulanık renkteki suyun bazı noktalarda köpüklendiğini anlattı.

Esvap Çayı'ndan Yeşilırmak'a dökülen suyun çevre kirliliğine neden olduğunu ileri süren köylüler, tarım arazilerinin de zarar gördüğünü ileri sürdü.

"ÖNCEDEN BURADAN BALIK TUTUYORDUK"

Köy Muhtarı Adnan Ekenel, atık su arıtma tesisinin çalışmadığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Atık su arıtma tesisinden deşarj edilen su ile suladığımız ekinler verimsiz. Yetkililere buradan sesleniyorum, bu sudan bin dönüm arazi sulanıyor. Meyve ağaçlarımız kurudu. Sebze ekme şanımız yok hemen kuruyor.

Ben bazı yetkililere sordum elektrik maliyetinden dolayı çalıştırılmadığını yönünde bilgi verdiler. Daha önce temizdi, sebze dahi ekiyorduk. Şimdi durumu ortada. Kokudan durulmuyor. Aynı zamanda pis akıyor. Önceden buradan balık tutuyorduk, şu anda kurbağa dahi yok."

"3 YILDIR ÇEVRE SORUNU YAŞIYORUZ"

Köy sakinlerinden Kadir Benli, 3 yıldır çevre sorunu yaşadıklarını ifade ederek, "Kokudan bölgede duramıyoruz. Deşarj edilen su, içme suyu kuyusunun yakınındaki bölgeden geçiyor. Derede yaşayan canlı kalmadı. Bu tesis çalışsa suyun rengi kokusu bu şekilde olmaz. Çalışmadığı görülüyor. Tesis açıldığı yıllarda temiz su akıyordu. Son yıllarda bu hale geldi. Şu anda su pis akıyor. Zile halkı kanser hastalığı ile yüz yüze. Mikrop saçıyor" ifadelerini kullandı.

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