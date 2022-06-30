Zihinsel engelli kadından 6 gündür haber yok!

İHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, yüzde 70 zihinsel engelli olan 36 yaşındaki Oya Ateş'ten 6 gündür haber alınamıyor. Yakınları, birilerinin ikna yoluyla kadını kaçırdığını ileri sürüyor.

Bağcılar ilçesi Yenimahalle'de yaşayan zihinsel engelli Oya Ateş, 24 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde kuzenin çocuklarını parka götürdü. Bir süre sonra dönüp çocukları eve bırakırken, kendisi başka bir yakınına gideceğini söyledi. İlerleyen saatlerde 36 yaşındaki kadının eve dönmemesi üzerine yakınları durumdan şüphelenip aramaya başladı.

HİÇ BİR İZE ULAŞAMADILAR

Aile, genç kadına ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Birinin veya birilerinin ikna yoluyla genç kadının kandırıldığını savunan aile, kendi imkanlarıyla aramalarını sürdürse de kadına 6 gündür ulaşamadı. Her geçen gün endişeleri arttığını belirten aile, kadının zarar görmeden bulunmasını istiyor.

'EVDEN GİDERKEN 6 BİN TL PARA ALIYOR'

Kaybolan kadının halasının kızı olduğunu ve daha önce bir kişi tarafından götürülmek istendiğini anlatan Ali Fazıl Şahin, "24 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'da eşimin iş yerine geliyor. Saat 22.00'da çocuğu parka götürüp getiriyor. Ondan sonra haber alınamıyor. Oya Ateş yüzde 70 engelli. Engelli raporu da var. Götüren arkadaşlar kimse geri getirmesini istiyoruz. 3 gün boyunca parka gidip orada bir bayanla görüşüyor. Görgü tanıkları bunu söylüyor ama şahıstan hiçbir haberimiz yok. Evden giderken 6 bin TL para alıyor. Engelli kardeşimizi gören duyan varsa getirsin. 6-7 gündür perişanız. 23-24 senedir bizimle beraber yaşıyor. Hiçbir şekilde yediğimiz içtiğimizden ayırt etmedik. Ona her türlü imkanları sunduk" dedi.

'DAHA ÖNCE İKNA EDİLEREK KAÇIRILMAK İSTENDİ'

Kadının daha önce götürülme girişiminde bulunulduğunu anlatan Şahin, "Biz nereye gittiysek onu da götürdük. Ya bir yere götürdüler ya organ mafyasının eline düştü ya da başka bir insanın eline düştü. Bu kız yüzde 70 fiziksel değil zihinsel engellidir. Götürenler lütfen geri getirsin. İlk gün müracaatta bulundum. Aramadığım park, sokak, cadde kalmadı. Biz bulmadan siz getirin. Arkadaşı, sevgilisi olabilir gelsinler konuşalım halledelim. Bu kız 13 ya da 24 yaşında değil 36 yaşında bir kız ve engelli kendisi hiçbir şey bilmiyor. Daha önce kendini kandıran 2-3 şahıs vardı onlara erken zamanda önlemimizi aldık. Bu sefer annem olmadığı için bizde eşimle işteydik bu yüzden önlem alamadık. Annem olsaydı bu şekilde kaçamazdı zaten" diye konuştu.