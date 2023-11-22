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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Zeytin ağacının gölgesinde büyüyen ezgiler

        Zeytin ağacının gölgesinde büyüyen ezgiler

        İş Sanat, 7 Aralık Perşembe akşamı Kubat'ı Ege türkülerinden oluşan bir repertuvarla sahnesinde ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:29
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        Zeytin ağacının gölgesinde büyüyen ezgiler
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        Türk halk müziğinin güçlü sesi Kubat, 'Ege Türküleri' başlıklı konserle seyircinin karşısında olacak.

        Kültürel mirasımızın türkülerini modern dokunuşlarla gelecek nesillere aktaran sanatçı, Ege türkülerine olan sevgisini İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle paylaşacak.

        Maviyi ve yeşili birleştiren Ege bölgesi coğrafyasından etkilenen türküler, Kubat’ın yorumuyla yeniden hayat bulacak. Konserde sanatçıya yeni neslin başarılı yorumcularından Canan Çal eşlik edecek.

        Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Canan Çal, 2015 yılında Kalan Müzik etiketiyle raflarda yerini bulan Ege’nin Türküsü albümüyle dikkat çekmişti.

        Çal, farklı yörelerin türkülerini yorumladığı İz adlı albümünü ise 2018 yılında seyircinin beğenisine sundu.

        Konser biletleri, Maximum Kart sahiplerine %10 indirimle satılıyor. Öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 20 TL’den satışa sunulacak bir kontenjanın da ayrıldığı konserin biletleri, tüm Biletix gişelerinden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilir.

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        #ege türküleri
        #İş Sanat
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