Okan Bayülgen, geçtiğimiz günlerde 'aşk' sorusuna verdiği cevapla adından söz ettirmişti. Bayülgen, katıldığı bir programda aşk konusu hakkında; "Herkes birbirine âşık oluyor. Şıpsevdilik var. Biraz gerçeklerden kaçış gibi geliyor" demişti.

Okan Bayülgen, Melis İşiten'in "Sevişmek için âşık olun diyorlar artık" sözlerine karşılık; "Bence artık yeterince sevişilmiyor da. 1980'ler ve 1990'larda çok seviştik ve şimdi sevişme kalmadı. Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum, 'Bununla sevişmiş' diyecekler, ayıp olacak" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN ÖLMEDİM

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeyno Günenç, 1996 - 1998 arasında evli kaldığı Okan Bayülgen'in; "Seviştiğim insanların cenazelerine gidemiyorum" sözleri hakkında konuştu. Günenç, eski eşinin o sözlerini duymadığını söylemesinin ardından gazeteciler konuyu anlatınca "Ben ölmedim" dedi.

"OKAN KAFAMIZI AÇIYOR"

Zeyno Günenç, Okan Bayülgen'in zekâsının Türkiye'ye lazım olduğunu belirtip; "Yani Okan öyle sivri laflar etmeyi sever, onu her haliyle çok severim. Eşim de seviyor. Okan ile tatlı bir ilişkimiz var. Onun zekâsı Türkiye'ye lâzım. O zekâda bir insan mutlaka olmalı. Kafamızı açıyor iyi geliyor bize" ifadelerini kullandı.

Zeyno Günenç, ayrıca son dönemde popüler hale gelen dikey formattaki kısa süreli dizilerle ilgili soruya; "Biraz Instagram reels videoları gibi oldu. İki buçuk dakikada bir şeyler sergilenebilir. Bazı Oscarlı oyuncular "0 saniyede ya da bir dakikada bile o ödülü alabilir" yanıtını verdi.