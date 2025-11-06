Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zeyno Günenç'ten eski eşi Okan Bayülgen'e destek: Zekâsı bize lazım - Magazin haberleri

        Zeyno Günenç'ten eski eşi Okan Bayülgen'e destek: Zekâsı bize lâzım

        Zeyno Günenç, eski eşi Okan Bayülgen'in yaptığı; "Seviştiğim insanların cenazelerine gidemiyorum" şeklindeki sözleri hakkında konuştu; "Ben ölmedim, Okan'ın zekâsı bize lâzım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 08:23 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Okan'ın zekâsı bize lazım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Okan Bayülgen, geçtiğimiz günlerde 'aşk' sorusuna verdiği cevapla adından söz ettirmişti. Bayülgen, katıldığı bir programda aşk konusu hakkında; "Herkes birbirine âşık oluyor. Şıpsevdilik var. Biraz gerçeklerden kaçış gibi geliyor" demişti.

        Okan Bayülgen, Melis İşiten'in "Sevişmek için âşık olun diyorlar artık" sözlerine karşılık; "Bence artık yeterince sevişilmiyor da. 1980'ler ve 1990'larda çok seviştik ve şimdi sevişme kalmadı. Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum, 'Bununla sevişmiş' diyecekler, ayıp olacak" ifadelerini kullanmıştı.

        REKLAM

        "BEN ÖLMEDİM

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeyno Günenç, 1996 - 1998 arasında evli kaldığı Okan Bayülgen'in; "Seviştiğim insanların cenazelerine gidemiyorum" sözleri hakkında konuştu. Günenç, eski eşinin o sözlerini duymadığını söylemesinin ardından gazeteciler konuyu anlatınca "Ben ölmedim" dedi.

        "OKAN KAFAMIZI AÇIYOR"

        Zeyno Günenç, Okan Bayülgen'in zekâsının Türkiye'ye lazım olduğunu belirtip; "Yani Okan öyle sivri laflar etmeyi sever, onu her haliyle çok severim. Eşim de seviyor. Okan ile tatlı bir ilişkimiz var. Onun zekâsı Türkiye'ye lâzım. O zekâda bir insan mutlaka olmalı. Kafamızı açıyor iyi geliyor bize" ifadelerini kullandı.

        Zeyno Günenç, ayrıca son dönemde popüler hale gelen dikey formattaki kısa süreli dizilerle ilgili soruya; "Biraz Instagram reels videoları gibi oldu. İki buçuk dakikada bir şeyler sergilenebilir. Bazı Oscarlı oyuncular "0 saniyede ya da bir dakikada bile o ödülü alabilir" yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #zeyno günenç

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Habertürk Anasayfa