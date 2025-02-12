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        Haberler Magazin Zeynep Sever Demirel'e, sürpriz baby shower - Magazin haberleri

        Zeynep Sever Demirel'e, sürpriz baby shower

        Teknik direktör Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'in üçüncü çocuklarının doğmasına az bir zaman kaldı. olmaya hazırlanıyor. Zeynep Sever Demirel'e arkadaşları tarafından bir baby shower partisi düzenlendi. Demirel, duygularını; "Bu baby shower olayını sevdim, dördüncüyü de yaparım" şeklinde dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 21:48 Güncelleme: 12.02.2025 - 21:48
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        Sürpriz baby shower
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        2009 Miss Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel, 2010'da o dönem futbolcu olan Volkan Demirel ile hayatını birleştirdi.

        Yade ve Yeda adında iki kızı olan çift, şimdi üçüncü bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekliyor.

        Kız bebek heyecanı yaşayan Zeynep Sever Demirel için arkadaşları tarafından kovboy temalı sürpriz bir baby shower partisi düzenlendi. Büyük şaşkınlık yaşayan Demirel, organizasyonun kendisinden tamamen gizli tutulduğunu belirterek, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

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        "HİÇ BEKLEMEDİĞİM ANDA YEDİM GOLÜ"

        Sürpriz karşısında duygularını dile getiren Zeynep Sever Demirel; "İstemem öyle baby shower falan diyen bünyeme sürpriz baby shower şoku! Daha önce hiçbir sürpriz beni bu kadar şaşırtamadı. Çünkü hep bir şekilde önceden anlarım ama bu defa hiç beklemediğim bir anda yedim golü" dedi.

        "DÖRDÜNCÜYÜ DE YAPARIM"

        Partiyi düzenleyenlere teşekkür eden Zeynep Sever Demirel, esprili bir şekilde; "Bu baby shower olayını sevdim, dördüncüde de yaparım. Allah’ım, vallahi şaka yaptım, yemin ederim sadece komiklik olsun diye söyledim... Sen ciddiye alma, amin" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Zeynep Sever Demirel
        #Volkan Demirel

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