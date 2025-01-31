Zeynep Öykü Galler'de

Zeynep Öykü, arpın önemli ülkelerinden biri olarak kabul edilen Galler'in Machynlleth şehrinde Museum of Modern Art konser salonunda konser verdi. Yerli üretim 'Anatolian Harps' ile verilen konserde, Öykü'ye; Galler'in ünlü arp sanatçısı Cerys Hafana eşlik etti.

REKLAM advertisement1

Konsere, Ali Öztürk ile beraber ürettikleri arplarla katılmanın önemine değinen Öykü, şunları söyledi; "Galler'in geleneksel arpı, üç sıra telli arpın bir çeşidi olarak biliniyor. Galler'de bunu üreten atölyeler olmasına rağmen, kalite, ses rengi ve estetik gibi öne çıkan detaylarımızdan dolayı artık bizden de almaya başladılar. Çünkü Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu olarak; modern üretim yöntemleri ile geleneksel yöntemleri birleştirdik. Böylece daha hafif ve taşınabilir bir arp ortaya çıkardık. Hem kalitemizi hem de arp performansını sergilediğimiz için mutluyum."

Gölpazarı'nda ürettikleri ve dünyaya ihraç ettikleri arpların çok ilgi gördüğünü söyleyen Zeynep Öykü Türkiye ve Dünya Turnesi hazırlıklarının da devam ettiğini belirtti.