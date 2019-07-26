Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Tolga Sarıtaş ile ilişkiye başlayan modacı Zeynep Mayruk, sevgilisine veto koydu. Engin Öztürk’ün, eski sevgilisi Melis Palaoğlu ile konuştuğunu öğrenen Sarıtaş'ın Engin Öztürk’ü uyardığı öğrenildi.

Bunu öğrenen Zeynep Mayruk ise Tolga Sarıtaş’a, "Sen neden karışıyorsun? Ne yapıyorlarsa yapsınlar! Biten ilişkiden sonra neden hala konu açıyorsun?" diyerek tartıştı.