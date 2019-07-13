Konuyla ilgili taraflardan bir açıklama gelmezken Tolga Sarıtaş, sosyal medya hesabından Zeynep Mayruk ile yaptığı paylaşımla şaşırttı. Mayruk ile pozunu yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına çiçek emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.