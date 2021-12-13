"Gerçek tiyatrocuların olduğu bir kadrodayım"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Zeynep Beşerler (42), önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"HEYECANLIYIM"

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Beşerler, "Yakında tiyatro oyunum olacak, çok heyecanlıyım. Beni sevenler ile tiyatro sahnesinde buluşacağız. Tiyatro ile dönüyorum." dedi.

"GERÇEK TİYATROCULARIN OLDUĞU BİR KADRODAYIM"

Son dönemde birçok oyuncunun tiyatroya yönelmesini soran muhabirlere yanıt veren Zeynep Beşerler, "Orası çok farklı bir duygu. Her oyuncu tatmalı ama ben gerçek tiyatrocuların olduğu bir kadroda oynuyorum." diyerek genç oyunculara göndermede bulundu.

"2021 BENİM İÇİN GÜZEL GEÇTİ"

2021 yılını değerlendirmeyi ihmal etmeyen Beşerler, "Öncelikle 2021 benim için güzel geçti. Pandemi ve kısıtlama derken arkadaşlarım ile görüşemiyordum ama artık görüşebiliyorum. Bu yüzden mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, ayrıca yeni yılı Bodrum'da karşılayacağını da dile getirdi.