Ülkemizdeki orman yangınları 11'inci gününe girdi. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Türkiye'nin birçok noktasında devam eden yangında mağdur olan aileler için kolları sıvadı. Kimisi ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırırken kimisi de sosyal medya hesaplarından gerekli eksiklikleri duyurarak, listeleri tamamladı. Bu isimlerden biri de oyuncu Zeynep Beşerler.