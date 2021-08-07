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Zeynep Beşerler'i kızdıran yorum: Saman kraliçesi sosyetemsi canlı... - Magazin haberleri

Zeynep Beşerler'i kızdıran yorum

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları için harekete geçen oyuncu Zeynep Beşerler, Bodrum Mazı'nın Armutçuk Köyü'ndeki hayvanlar için bir kamyon dolusu saman yolladı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Beşerler, bir takipçisinin, "Her şeyi gördüm, bir TIR samanın önünde poz vereni görmedim. Saman kraliçesi sosyetemsi canlı..." şeklindeki yorumuna kayıtsız kalamadı

07.08.2021 - 10:34 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ülkemizdeki orman yangınları 11'inci gününe girdi. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Türkiye'nin birçok noktasında devam eden yangında mağdur olan aileler için kolları sıvadı. Kimisi ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırırken kimisi de sosyal medya hesaplarından gerekli eksiklikleri duyurarak, listeleri tamamladı. Bu isimlerden biri de oyuncu Zeynep Beşerler.

  • Beşerler, Bodrum Mazı'nın Armutçuk Köyü'ndeki hayvanlar için bir kamyon dolusu saman yolladı. Samanların önünde verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan 42 yaşındaki oyuncu, gönderisine, "Emeği geçen, destek olan herkese tekrar çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." notunu düştü.

  • "SAMAN KRALİÇESİ"

    Daha sonra sosyal medyadan yardım için destek isteyen Zeynep Beşerler'e bir takipçisi, oyuncunun reklam yaptığını öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

    Her şeyi gördüm, bir TIR samanın önünde poz vereni görmedim. Saman kraliçesi sosyetemsi canlı...

  • "KÖTÜSÜN!"

    Bu yoruma sinirlenen Beşerler, sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, takipçisine, "Sen ruhu kirlenmiş bir varlıksın. Gerçekten kötüsün!" diye seslendi.

  • BİR ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan 2013 yılından beri yelkenci Emir İçgören ile mutlu bir evlilik sürdüren Zeynep Beşerler'in Kerem adında bir oğlu bulunuyor.

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