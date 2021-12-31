O Ses Almanya yarışmasında gösterdiği performans ile dikkatleri üstüne çeken Zeynep Avcı, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Zeynep Avcı'nın hayatı ve biyografisi

ZEYNEP AVCI KİMDİR?

Ailesi ile 1970’li yıllarda Almanya’ya gelen Zeynep Avcı, Berlin’de büyüdü. Avcı, senelerdir Berlin’de sahne alan bir Türk müzisyen. 20 yıldır Berlin’de şarkı söyleyen Zeynep Avcı, “Beatztanbul” adlı orkestra ile biliniyor. Müzik eğitimine çocuk yaşlarında başlayan Avcı, büyük ud virtüözü ve müzisyen Nuri Karademirli ile çalışma fırsatı buldu.

Zeynep Avcı, katıldığı bir programda Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat’ten aldığını söylemişti. İki çocuk annesi Zeynep Avcı, koç burcudur. Avcı, Almanya’nın Berlin şehrinde yaşayan ve yıllardır Berlin’de sahne alan müzisyendir. 1970’li yıllarda Türkiye’den Almanya’ya göç eden Zonguldaklı işçi bir ailenin 3 çocuğundan biri olan Zeynep Avcı 20 yıldır Berlin’de şarkı söylüyor.

“Beatztanbul” adlı orkestrasıyla tanınan Zeynep Avcı müzik eğitimine çocuk yaşlarında başladı. Büyük ud virtüözü ve müzisyen Nuri Karademirli ile çalışma fırsatı bulan Zeynep Avcı, katıldığı bir programda Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat’ten aldığını söylemişti.

Zeynep Avcı koç burcudur. O Ses Almanya’da dikkat çekse de yarışmadan elendi.