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        Haberler Magazin Zeydan Karalar’dan 'Bay Sinema' Türker İnanoğlu’na duygulandıran ziyaret

        Zeydan Karalar’dan 'Bay Sinema' Türker İnanoğlu’na duygulandıran ziyaret

        Zeydan Karalar, 'Bay Sinema' olarak bilinen, 87 yaşındaki Türker İnanoğlu'nu TÜRVAK'ta ziyaret etti. Altın Koza'da almaya gelemediği plaketini sundu  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:10
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        Duygulandıran ziyaret
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        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yönetmen, film yapımcısı, TV program yapımcısı ve girişimci olarak Türkiye’de uzun bir döneme damga vuran, 'Bay Sinema' olarak bilinen Türker İnanoğlu’nu TÜRVAK’ta (Türker İnanoğlu Vakfı) ziyaret etti. Türker İnanoğlu, Başkan Zeydan Karalar’ı stüdyo olarak kullandığı ve müze haline getirdiği özel ofisinde kabul etti.

        Pek çok dizi filmine mekan olan, İnanoğlu’nun çektiği yüzlerce filmin arşivinin bulunduğu, Erler Film’in tarihi arşivinin yer aldığı, sinema adına adeta büyülü bir mekâna dönüştürülen binada Türker İnanoğlu’na, 30'uncu Adana Altın Koza Film Festivali Büyük Ödül Gecesi’nde, sağlık sorunları nedeniyle almaya gelemediği emeğe saygı plaketini takdim eden Başkan Zeydan Karalar, efsane sinema insanına saygılarını ve hayranlıklarını iletti. İnanoğlu ve Karalar bir süre sohbet etti. Ziyarette, Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk de bulundu.

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        “SİZİN YERİNİZ ÇOK FARKLI”

        Türk sineması, sanat ve Adana Altın Koza Film Festivali’nin konuşulduğu ziyarette duygularını ifade eden Zeydan Karalar, “Bu ödül elbette size layık değil. Türk sinemasına olağanüstü katkılarınız var. Sizin yeriniz doldurulamaz. Biz sizin eserlerinizi uzun yıllar izleyerek çok büyük mutluluklar yaşadık ve yaşayacağız. Altın Koza, sinemaya emek veren hiç kimseyi unutmuyor fakat sizin yeriniz herkesten farklı. Bu ödülümüzü kabul buyurursanız bize onur verirseniz” dedi.

        Altın Koza Film Festivali Türkiye’nin en önemli film festivali olduğunu ifade eden Zeydan Karalar, “Sizin de arz ettiğiniz gibi önemli filmler Adana’da beğenilerek Türkiye geneline yayılıyordu. Bunun iki temel nedeni var. İlki Adana halkının sinema ön görüsü ve sanat sevgisi. İkincisi de Adana’nın çok sayıda değerli sanatçı yetiştirmiş olması. Elbette sizin bunu görmeniz, ortaya çıkarmanız da bunu pekiştirdi. O açıdan size çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

        “SİZİ YENİ TANIDIM AMA İLK ANDAN İTİBAREN BAĞLANDIM”

        Türker İnanoğlu da Başkan Zeydan Karalar’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Türker İnanoğlu, Zeydan Karalar’a Giovanni Scognamillo’nun 'Bay Sinema Türker İnanoğlu', 'Perdeden Beyaz Cama Türker İnanoğlu’nun Televizyon Anıları' ile 'Sinemaya Adanmış Bir Ömür Türker İnanoğlu' adlı kitaplarını imzalayarak hediye etti. İnanoğlu, 'Bay Sinema' kitabını; “Sevgili Başkanım, sizi yeni tanıdım ama ilk andan itibaren size bağlandım diyebilirim. Sevgi ve saygılarımla…” sözleriyle imzaladı.

        Türker İnanoğlu, ziyarette şunları söyledi: “Hem siz hem de Altın Koza Film Festivali sinemaya büyük katkı sunuyorsunuz. Bunu gözlüyorum. Katkılarınızı çok beğeniyorum. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa bildirin, katkı sağlamaya hazırım.”

        İyi ki doğdun 'Bay Sinema'
        İyi ki doğdun 'Bay Sinema'
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
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        #Türker İnanoğlu
        #Zeydan Karalar

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