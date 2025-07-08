Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir, tutuklandı mı?
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Belediyelere yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla başlatılan 3 soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı. Peki, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. Son dakika gelişmesi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı. Bu kapsamda, Zeydan Karalar'ın biyografisi ve siyasi kariyeri araştırılıyor. İşte "Zeydan Karalar kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtları ile Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi...
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5 Temmuz’da gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar tutuklanırken Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken. Soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan için de tutuklama kararı çıktı.
BASKIYLA MADDİ MENFAAT İDDİASI
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Zeydan Karalar’ın hakkında savcılığın tutuklama istemiyle yazdığı sevk yazısı da ortaya çıktı. Savcılık Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyenin temizlik işlerini yapan yüklenici firma sahibi Baki Nugay ile görüştüğü ve hak ediş ödemeleri kapsamında haksız para talebinde bulunduğu iddia edildi. Karalar’ın daha sonra firma yetkililerini temizlik işlerinden sorumlu çalışan Özcan Zenger’e yönlendirdiği ileri sürüldü. Firma yetkililerinin Özcan Zenger ile yaptığı görüşme sonrasında farklı bir çok tarihte İstanbul ve Adana'da Zenger ile buluştuğu ve paraların elden teslim edildiği iddia edildi. Sevk yazısında, Zeydan Karalar ile Özcan Zenger’in suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
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"YALAN OLSA HATIRLAMAZLARDI"
Savcılık, aleyhlerinde ifade veren şüpheli Baki Nugay ile bazı tanıkların yaklaşık 6 -7 sene önceki eylemleri kurgulamış olmalarının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, bu kişilerin verdikleri paraların kaydını tuttukları, aksi halde üzerinden uzun zaman geçen bu eylemleri hatırlamalarının mümkün olmadığını ileri sürdü. Bu nedenle şüpheli ve tanık beyanlarının toplanan delillerle tutarlı olduğu iddia edilerek Zeydan Karalar ile Özcan Zenger’in şirket yetkililerinden hak ediş ödemeleri kapsamında yaptıkları baskıyla maddi menfaat elde ettikleri ve bu haliyle İrtikap suçunu işledikleri ileri sürüldü.
"SAVCILIKTAYKEN ISRARLA ARADI"
Sevk yazısında, Ceyhan Kayhan’ın Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı olduğu belirtilerek gerek şahsi hesabına gerekse elden belediyenin temizlik işlerini yapan yüklenici firmadan maddi menfaat elde ettiği ileri sürüldü. Kayhan’ın İzmir’de elden para teslim aldığı, şahsi hesabına para transfer ettirdiği, Adıyaman'da bulunan bir firmaya, yüklenici firma yetkilisine ödeme yaptırdığı iddia edildi. Sevk yazısında, ödemeyi yapan kişinin tanık olarak alınan ikinci beyanı esnasında savcılıkta bulunduğu sırada Ceyhan Kayhan tarafından ısrarla arandığına da sevk yazısında yer verildi. Ceyhan Kayhan'ın hak ediş ödemeleri kapsamında firma yetkililerini para vermeye zorladığı ve bu kapsamda maddi menfaat temin ettiği ileri sürüldü.
ZEYDAN KARALAR TUTUKLANDI
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.
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ZEYDAN KARALAR KİMDİR?
1958 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde, on çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi Adana’da okudu. 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1982 yılında Nuray Karalar ile evlendi. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.
İş Hayatı
1981’de, 23 yaşında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçildi. 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı. Oda tarihinde seçilen en genç başkandır.
1979 – 1985 yılları arasında Çukobirlik’te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı. 1985 – 1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş.’de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı.
1991 – 1996 arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
1996 – 2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş.’de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan’da Okan–Antriko Entegre Tekstil Fabrikası’nın Genel Müdürlüğü’nü yaptı. 2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik’i, 2008’de ikinci şirketi Başkent Pres’i kurdu.
Siyasi Geçmişi
1977’de Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı.
1977 – 1980 arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.
7 Temmuz 2010’da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığına atandı, 23 Ocak 2011’de yapılan CHP Adana İl Kongresi’nde delegelerin oylarıyla başkanlığa seçildi.
2014 yerel seçimlerinde, Ak Partili mevcut başkana karşı yarışarak Seyhan Belediye Başkanı seçildi.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP’li mevcut başkana karşı yarıştı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.
2022’de Dünya Belediyeler Birliği Sosyal İçerme Komitesi Eş Başkanı oldu. 2024 yılında Türkiye Belediyeler Birliği birinci başkan vekili seçildi. Halen ADSİAD ve MMO üyesidir.
İttifakın dağılması sonrası CHP adayı olarak girdiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Adana tarihinde üst üste iki kez seçilen ilk CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı’dır.