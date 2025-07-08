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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!

        İstanbul Sarıyer'de yürekleri yakan bir facia yaşandı. Olayda Kısırkaya Plajı'nda denize giren 35 yaşındaki Burcu Erarslan boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırıldı. Erarslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:15 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:15
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        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
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        Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren Burcu Eraslan (35), can kurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Erarslan bugün hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Kısırkaya plajında 6 Temmuz'da ailesiyle birlikte denize girmeye gelen Burcu Erarslan akıntıya kapıldı.

        KALP MASAJI YAPILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin görerek müdahale etmeye çalıştığı kadın, plajdaki can kurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, plajda kalp masajı yaptıkları kadını hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavisi süren Erarslan bugün hayatını kaybetti.

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        #haberler
        #Burcu Eraslan
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