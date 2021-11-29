Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Köpeği 'Hurma'yı kaybettikten sonra bir hayli zor zamanlar geçiren şarkıcı Zerrin Özer, intihar ettiği iddialarıyla gündeme geldi.
Önceki akşam Şişli'de kaldırıldığı bir hastanede objektiflere yansıyan Özer'in acil müdahale sonrası sedye üzerinde özel bir odaya alındığı görüldü.
MENAJERİ KONUŞTU
Akşam saatlerinde ilaç alıp, intihar ettiği haberleri sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk, "15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeğinin ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar girişimi gerçek değil." açıklamasını yaptı.
"İNTİHAR OLAYI"
Zerrin Özer'e kırmızı alanda müdahale edildiği sırada, Özer'i hastaneye getiren bir yakınının polis memuruna, "10,15 tane ilaç içti. İntihar olayı, içtiği ilaçlar kalbiyle alakalı bir sorun yaratmış. Kardiyoloji doktoru bekliyoruz." dediği duyuldu.
GAZETECİLERE DARP!
Güvenlik görevlileri, Özer'in kırmızı alandan çıkarılıp, odaya götürüldüğü sırada telefon ile görüntü almak isteyen muhabirleri engelledi. Fotoğrafların silmesini isteyen güvenlik görevlileri, gazetecileri hastaneden çıkarmak istemedi.
Yaşanan olaylar sonrası polis memurları hastaneye gelerek, durumu kontrol altına aldı.
"ALLAH'IM NASIL BİR ACIDIR BU!"
Sanatçı, 4 gün önce köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılmıştı. Acı haberi Instagram hesabından duyuran ve üzüntüsünü ifade eden Özer, "Çok sevdiğim oğlum, her şeyim Hurma'mı kaybettim. Allah'ım nasıl acıdır bu! Lütfen bu resmi görürseniz bir dua eder misiniz? Teşekkür ederim." demişti.
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