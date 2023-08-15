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        Haberler Voleybol Zeren Spor yeni sezona hazır - Voleybol Haberleri

        Zeren Spor yeni sezona hazır

        Kurulduğu ilk yılda TVF Kadınlar 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak TVF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Zeren Spor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

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        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 15:38
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        Zeren Spor yeni sezona hazır
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        Geçen sene kadroda yer alan ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Gülbahar Karagöz, llgın Karacakale, Azra Yılmaz, Dilek Erken, Doğa Dıraz, Döndü Ulusoy, Yağmur Ünal, Yeter Yalçın, Tutku Esendemir, Sudenaz Dike, Yağmur Mesliha Aslan ve Zeynep Tsioma ile yollarını ayıran Ankara ekibi, iç transferde ise smaçör Ebru Uygurtaş, orta oyuncu Berna Demirci ve libero Esra Vural ile yola devam etme kararı aldı.

        Zeren Spor ayrıca dış transferde pasör Duygu Üçdağ, pasör Şiirsel Merve Altın, orta oyuncular Damla Nur Dündar, Şeyma Nur Taş, Smaçörler Güldeniz Önal, Gizem Nur Saka ve Çinli Yanhan Liu, pasör çaprazları Ana Cleger ile Ece Erol’u kadrosuna kattı.

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