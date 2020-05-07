Anavatanı Asya’nın tropikal bölgeleri olan zencefil Avusturalya, Brezilya, Çin, Hindistan, Jamaika, Batı Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri tropikal bölgelerinde de yetişmektedir. Çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde ve yemeklerde baharat olarak kullanılan zencefil ekildikten 6 ve 20 ay sonra hasat edilmektedir. Beyaz çiçekleri orkideye benzemektedir. Zencefilin kullanılan bölümü toprak altında bulunulan bej renkli kök sapı olmaktadır. Bilimsel ismi Zingiberofficinale olan zencefilin sağlık için faydaları bileşenlerinin gingerols ve shogaols gibi fenoller ve uçucu yağlar olduğu düşünülmektedir.

Mide bulantısını geçirme

Deniz tutmasına fayda

Sindirimi hızlandırma

Baş dönmesine fayda

Gaz azaltma

Kronik ağrılara fayda

Kas ağrılarına fayda

Romatizma ağrılarını azaltma

Solunum yollarını açma

Alerjik reaksiyonlarda azalma

Soğuk algınlığı belirtilerinde azalma

Kan şekerini düşürme

Kan dolaşımını güçlendirme

Hazımsızlığa fayda

Adet ağrılarını hafifletme

Boğaz ağrısına fayda

Terlemeyi arttırma ve ateşi düşürme

Zencefil Çayı Nasıl Hazırlanır

4 bardaklık zencefil çayı hazırlayabilmek için yaklaşık 4 santim uzunluğunda bir zencefilin kabuğunun temizlenmesi gerekmektedir. Hazırlanılan suyun kaynatılıp ince zencefil dilimleri suyun içerisine atılması gerekmektedir. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 15 ve 20 dakika kadar tuttuktan sonra zencefil dilimleri süzülerek çay içilebilmektedir. Tatlandırmak için limon dilimleri ve bal kullanılabilmektedir.

Zencefil Çayının Sağlığa Faydaları

Zencefilin çok fazla geleneksel kullanımı yer almasına rağmen son senelerde araştırmalar mide bulantısına karşı etkileri, osteoartrit ağrıları azaltma ve kansere karşı korunma sağlaması üzerine yoğunlaşmaktadır. Fakat bu bilimsel çalışmalar tüm uzmanlar tarafından kabul görecek sayıda olmamaktadır. Zencefil halk arasında mide rahatsızlıkları, sindirime yardımcı olmak ve kalp sağlığını korumak amacı ile uzun senelerdir tüketilmektedir. Zerdeçal ile aynı familya arasında yer alan zencefil sindirim enzimlerini teşvik ederek gastrik sıvıların salınmasını ve sindirimin hızlanmasını sağlamaktadır. Yüksek potasyum içeriği ile kemik sağlığını da korumaktadır. Kas güçsüzlüğüne iyi gelirken konsantrasyonu arttırarak böbrek hastalıklarına karşı koruma sağlamaktadır. Kan inceltici niteliği ile sirkülasyonu arttırmaktadır. Aspirine göre avantajı mide için herhangi bir zararının bulunmaması aksine mide yatıştırıcı özelliği olmaktadır. Kan dolaşımını arttırıcı etkisi kalp hastalıklarına karşı kullanılmasının ana nedenleri arasında yer almaktadır. Zencefil günümüzde bir çok doktor gebelik döneminde sabahları deniz tutması ve kemoterapi nedeniyle meydana gelen kusmaya karşı zencefil çayı önermektedir. Almanya da reçetesiz ilaç olarak kullanılmakta ve Amerika Birleşik Devletleri'nde

beslenme desteği olarak tavsiyeler arasında yer almaktadır. Zencefil kurutulmuş ya da taze kök olarak kökten buharla damıtılan yağ halinde toz, ekstre, yağ formalarında bulunabilmektedir.

Zencefilin Tarihi

Asya, Hint ve Arap kültürlerinin bitkisel şifa gelenekleri arasında binlerce yıl kullanılmakta ve tarih süresi boyunca birçok hastalıklarda çare olarak görülmüştür. Yemeklerde kullanımı ile popülerlik kazanması 13 yüzyılda gerçekleşmiştir. Tekrar bu yüzyılda tüccarlar tarafından Avrupa’ya getirilmiş ve başta mide sorunları olmak üzere gaz ve deniz tutmasına karşı kullanılmıştır. Romalılar döneminde değiş tokuş sistemi içerisinde önemli bir önemi yer almaktadır. Zencefilin bir kilosu bir koyuna eşdeğer olmasına dair belgeler bulunmaktadır.

Zencefil Çayının Yan Etkileri

Zencefil çayının yan etkileri nadir olarak görülmekle beraber fazla miktarda tüketimi ishale, göğüste yanma hissine ve ağızda tahrişe neden olabilmektedir. Kapsül formunda kullanılması halinde mide ekşimesi ve gaza sebebiyet verebilmektedir. Safra taşı bulunanlar zencefil çayı içmeye başlamadan önce doktora danışılması gerekmektedir. Kan inceltici özelliği bulunan zencefil cerrahi operasyonlardan önce ve sonra kullanılmamalıdır. Aynı niteliği nedeniyle kan inceltici ilaçlar ile beraber kullanılması tavsiye edilmemektedir. Kalp ve şeker rahatsızlığı bulunan kişiler zencefil ürünleri kullanmadan önce mutlaka doktor tavsiyesi almalı ve sonrasında kullanmalıdır. Tansiyon ilaçları ile beraberde kesinlikle kullanılmamalıdır. Zencefil hamilelik döneminde yaşayan mide bulantısına iyi gelmesinden dolayı araştırmalar yapılmış ve bu araştırmalar yeterli sayıda bulunmamasından dolayı ilk olarak doktora danışılmalıdır.