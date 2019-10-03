Zelzele ne demek? Zelzele sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

ZELZELE TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, zelzele şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "zelsele, selzele" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "zelzele"dir.

ZELZELE SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki anlamı "deprem" olan zelzele, Arapça kökenlidir.