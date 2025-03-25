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        Haberler Dünya Zelenskiy: Ukrayna'nın onurunu savunuyordum | Dış Haberler

        Zelenskiy: Görüşmede Ukrayna'nın onurunu savunuyordum

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da, medyanın önünde yaşadıkları tartışmayla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bugüne kadar tarihi tartışmayla ilgili detaylı açıklama yapmaktan kaçınan Zelenskiy "Görüşmede Ukrayna'nın onurunu savunuyordum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 01:06 Güncelleme: 25.03.2025 - 01:07
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        Zelenskiy: Ukrayna'nın onurunu savunuyordum
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Time Dergisi'ne verdiği mülakâtta ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da medyanın önünde yaşadıkları tartışmayla ilgili açıklamada bulundu.

        Bugüne kadar tartışmayla ilgili detaylı açıklama yapmaktan kaçınan Zelenskiy, bu kez değerlendirmesini genişletti.

        Görüşmede, değerlerini göstermek istediğini belirten Zelenskiy, daha sonra durumun farklı bir yere evrildiğini ifade ederken, görüşme sırasında Ukrayna'nın onurunu savunmak istediğini vurguladı.

        Zelenskiy "Ukraynalılar niçin savaşta kendilerini savunuyor? Onurları nedeniyle." derken, kendilerini bir süper güç olarak görmediklerini ancak söz konusu onur, özgürlük ve demokrasi olduğunda ayağa kalkıp birleştiklerini belirtti.

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        ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'i ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü yeterince müteşekkir olmadığını söylemiş, Zelenskiy ise daha önce birçok defa teşekkür ettiğini ifade etmişti.

        Zelenskiy, tartışmanın ardından Beyaz Saray'ı terk etmek zorunda kalmış ve imzalanması beklenen kıymetli madenler anlaşması imzalanamamıştı.

        Daha sonra, ikili arasındaki ilişkiler yumuşarken, gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, Trump Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

        ABD, Ukrayna'ya silah ve istihbarat desteğini de yeniden başlatırken, maden anlaşmasının da yakın zamanda imzalanması öngörülüyor.

        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
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