Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından üzerinden yayınladığı video mesajla, Rusya'nın saldırılarına değindi.

Rusya'nın dün gece 172 dron saldırısı düzenlediğini duyuran Zelenskiy, ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) saldırılara karşı güçlü yanıt beklediklerini dile getirdi.

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Zelenskiy saldırıların sadece Ukraynalıları değil; aynı zamanda savaşı bitirmeye yönelik verilen diplomatik çabaları da hedef aldığını belirtirken, Rusya'nın barışa zorlanması gerektiğine yönelik söylemini yineledi.

Zelenskiy açıklamasında son olarak, ABD tarafından ortaya konan şartsız ateşkes teklifinin, Rusya'dan uygun bir yanıt bulmadığını hatırlattı.

RUSYA'NIN DNİPRO'YA SALDIRISI

Ukrayna'nın Dnipro kentine Rus ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu gece Dnipro'ya İHA saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırının bir otel ve restoranın bulunduğu bölgeye yapıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu ayrıca 11 evde yangın çıktığı de aktarıldı. *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir