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        Haberler Dünya Zelenskiy: Ordumuz Belgorod'da ilerledi | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy: Ordu Belgorod'da ilerledi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod Oblastında ilerlediğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya ateşkesi teklifine ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha yanıt verdi. Sybiha, söze değil eyleme baktıklarını belirtirken, Vladimir Putin'in sözlerine güvenmediklerini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.04.2025 - 18:39 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:25
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        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabı üzerinden savaşa ilişkin açıklamada bulundu.

        Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod Oblastında ilerlediğini ifade eden Zelenskiy, Kursk bölgesinde ise bulundukları pozisyonlarda kalmaya devam ettiklerini belirtti.

        Zelenskiy diğer yandan, Rusya'ya ait dronların Ukrayna semalarında belirdiğine dikkat çekerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçek tavrının farklı olduğunu dile getirdi.

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X hesabından yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Ateşkesi teklifine yanıt verdi.

        Vladimir Putin'in eylemleriyle sözlerinin birbirini tutmamasıyla ilgili uzun bir geçmişe sahip olduklarını ifade eden Sybiha, "Biliyoruz ki onun sözlerine güvenilmez. Eyleme bakıyoruz söze değil." şeklinde konuştu.

        "ATEŞ AÇMAYA DEVAM EDİYORLAR"

        Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rusya'nın geçici ateşkes ilan etmesine rağmen Rus ordusunun cephede ateş açmaya devam ettiğini söyledi.

        Andriy Kovalenko Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Bayramı nedeniyle geçici ateşkes ilan etmesine rağmen Rus ordusunun savaş faaliyetleri sürdürdüğünü belirtti.

        Kovalenko mesajında, "Ruslar, her zamanki gibi her yönden ateş açmaya devam ediyor. Bunların çoğu Doğu'da." dedi.

        RUSYA'DAN PASKALYA ATEŞKESİ

        Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'dan 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etti.

        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'da temas hattındaki duruma ilişkin rapor aldı.

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        Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirdi.

        Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." dedi.

        Ukrayna tarafının da bu eylemi örnek alacağını varsaydığını belirten Putin, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun olası ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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