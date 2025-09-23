Habertürk
        Zelenskiy'den Danimarka'da görülen dronlara dair iddia | Dış Haberler

        Danimarka: Rusya'nın dahli ihtimal dışı değil

        Danimarka hava sahasında görülen dronlarla ilgili şüpheler sürerken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Rusya'nın dahlinin "ihtimal dışı" olmadığını ifade etti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 20:09 Güncelleme: 23.09.2025 - 20:09
        Danimarka: Rusya'nın dahli ihtimal dışı değil
        Danimarka polisi, ülkenin ana havalimanının kapatılmasına sebep olan dronların belirli yeteneklerini göstermek isteyen "yetenekli bir operatör" tarafından uçurulmuş gibi göründüğünü ve hiçbir şüphelinin tespit edilmediğini açıkladı.

        İskandinav bölgesinin en yoğun iki havalimanı olan Kopenhag ve Oslo havalimanları, dün geç saatlerde hava sahalarında dronlar tespit edilmesinin ardından saatlerce kapatılmıştı.

        Ukrayna Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşmesinde durumun ardında Rusya'nın olduğunu işaret etti.

        Danimarka'ya göre Rusya'nın dahli ihtimal dışı değil

        BBC'nin haberine göre, Danimarka Başbakanı Frederiksen, gazetecilere yaptığı açıklamada, dron olayını "şimdiye kadar ülkenin altyapısına yönelik en ciddi saldırı" şeklinde niteleyerek, "Bu, içinde yaşadığımız zaman ve toplum olarak neye hazırlıklı olmamız gerektiği hakkında bir şeyler söylüyor." ifadesini kullandı.

        Frederiksen, olayda olası Rusya dahlinin de "ihtimal dışı olmadığını" vurguladı.

        Danimarka'nın başkenti Kopenhag ile aynı adı taşıyan havalimanı dün akşam, ülkenin hava sahasında dronlar görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatılmıştı.

        Danimarka Polisi Kıdemli Müfettişi Jens Jespersen, dronların belirli yeteneklerini göstermek isteyen "yetenekli bir operatör" tarafından uçurulmuş gibi göründüğünü ve hiçbir şüphelinin tespit edilmediğini açıklamıştı.

        Rusya'nın bu olayda ne kadar parmağı olabileceği sorusunu, Jespersen, "Bu konuda bir şey söyleyemem. Basitçe, bilmiyorum." diye yanıtlamıştı.

