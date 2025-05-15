Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirdiği 2 saat 45 dakikalık görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

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"ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'daki barış müzakerelerine heyet yollamaya karar verdik. Rusya tarafı ciddiyetsiz tavrını sürdürüyor. Ateşkesten yana değiller.

Bu müzakereler kolay şeyler değil, hangi formatın olacağını görüşmek için Rusya ile görüşmek zor. Rusya medya üzerinden Putin'in direkt görüşmeye hazır olduğunu ifade ettiler. Ben de hemen buna yanıt verdim. Kendisi 15 Mayıs dedim, ben de hemen geldim ancak kendisi gelmedi. Rus heyetinde karar alıcılar yok. Bütün taraflar müzakere şartlarını yenilemeliler. Koşulsuz ve ön koşulsuz ateşkes olmalı."

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"RUSYA SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMİYOR"

"İstanbul'daki müzakereler boşa çıkarsa Ukrayna ne yapacak?" sorusunu yanıtlayan Zelenskiy, "Hepimiz anlıyoruz ki adil bir barış olmalıdır, Ukrayna'nın güvenliği BM'ye uygun olmalı, toprak bütünlüğümüz desteklenmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu teyit etti.

Heyet seviyesinin önemi şu aşamada olmaz, hepimiz sonuca ulaşmak istiyorsak. Rusya bir şey yapmalıydı, ancak bu adımlar atılmıyorsa savaşı bitirmek istemiyor. Bu da demek oluyor ki Rusya üzerindeki siyasi, ekonomik ve diğer seviyelerdeki baskının artması gerekiyor. Daha kapsamlı yaptırımlar bekliyoruz. Son haftalarda ABD tarafından dahi çok çalışıldı, yaptırım paketi görüşüldü. Rusya şu anda bu savaşı bitirmek istemediğini gösteriyor" dedi.

"PUTİN MÜZAKEREYE HAZIRSA GÖRÜŞELİM" Zelenskiy, "Savaşın bitmesi Ruslarla müzakere zor. Kremlin lideri müzakereye hazırsa görüşmeye hazırız, herhangi bir koşul olmadan. Buradayız bekliyoruz. Bugün Ankara'dayız yarın İstanbul'a müzakere ekibimizin yanına gideceğiz. Dünyada görüşmek için Rus arayamayacağız. Rusya tarafından bir saygısızlık gösteriliyor. Bu şahsi bir saygısızlık, Ruslar zaten bize saygısızdır ancak burada üçüncü bir taraf var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ABD Başkanı Trump'a saygısızlık. Bu saygısızlık sadece Ukrayna'ya yönelik değil herkese yöneliktir." dedi. "ABD Başkanı Trump ile iletişimde misiniz?" sorusunu yanıtlayan Zelenskiy, "Ekiplerimiz görüşmelere devam ediyor. Türkiye'de bir görüşme olacağını anladık ve en yüksek seviyede heyetimizi hazırladık. Trump da aynı zamanda Orta Doğu turunda idi ve bugünlerde yoğun programı vardı, liderler toplanırsa Trump da gelebileceğini söyledi. ABD irade gösterdi, ben bunu böyle anladım" dedi. Zelenskiy ayrıca, "İnsanlar görüşmek istemediklerinde, sadece silahla bir şeylerin çözüleceğini düşündüğünde savaş olur. Çıkmaz yaşanmaması için diplomasi gerek. Barışı istemeyen tarafa baskı yaparak bunu çözebilir. Trump'ın iki tarafa da baskısı söz konusuydu, hatta bize Rusya'dan daha fazla baskı yapıldı. Ama inanın sorun Ukrayna değil, Ukrayna sadece kendisini savunuyor. Bizim için yaşam söz konusu. Ukrayna'nın ön koşulsuz ateşkesin yaşanması bizim için bir tavizdi, ama biz buna tamam dedik. Ukrayna'nın attığı tek olumlu adım bu değildi. Biz belli olmayan bir formata görüşmeye gidiyoruz, savaşı bitirecek diye. Rusya'ya da baskıyı görelim, Avrupa'dan ABD'den." açıklamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığınız görüşmeye ilişkin detay verir misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Birbirimizi nasıl güçlendirebiliriz diye görüştük, Karadeniz'de güvenlik, tahıl koridoru konularını görüştük. Önceliğimiz barışın sağlanması idi. Bu yüzden bugün Türkiye'deyiz ve en üst düzeyde heyet gönderdik. Rusya'nın müzakereye hazır olup olmadığını görüştük. 30 günlük ateşkese yapıcı taraflar destekliyor. " ZELENSKIY: GÖRÜŞMENİN SAATİNİ BEN DE BİLMİYORUM, BU BİR SAYGISIZLIK "İstanbul'daki görüşmelerin zamanı biliniyor mu?" sorusunu yanıtlayan Zelenskiy, "Görüşmenin saatini ben de bilmiyorum. Bu bir saygısızlık, müzakerelere katkı sunan herkese saygısızlık. Bugün Türkiye'de görüşme teklifi vardı, bizim ekibimizde İstanbul'da yarın da orada olacaklar. ABD ve Türk tarafı da arabulucu olarak görüşmelerde olacak." dedi. "MÜZAKERELERİN İÇERİĞİ ÖNEMLİ" "Heyetler görüşürse bu üç yıl içindeki ilk temas olacak. İlerleme olur mu?" sorusunu yanıtlayan Zelenskiy, "Biz hazırız, biz kendi tarafımızdan her şeyi yaptık. Herkes şu an Rusya tarafının bir adım atmasını beklemekte. Müzakerelerin içeriği önemli, ilerleme olacak mı göreceğiz." dedi.

RUS HEYETİNDEN AÇIKLAMA Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile müzakerelerde uzun vadeli barışı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Heyetimiz yapıcı çalışmalar yapma, olası çözüm yollarını ve ortak noktaları bulma niyetinde." dedi. Medinskiy, İstanbul’daki Rusya Başkonsolosluğu binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dün Ukrayna ile müzakerelere katılacak heyetin hazırlık sürecine dair toplantı yaptığına dikkati çeken Medinskiy, toplantıda müzakerelerdeki pozisyonun belirlendiğini kaydetti. Heyet başkanı Medinskiy, şunları kaydetti: "Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz. Heyetimiz Devlet Başkanının kararnamesiyle onaylandı ve müzakereleri sürdürme konusunda tam yetkinliğe sahip. Heyetimiz yapıcı çalışmalar yapma, olası çözüm yollarını ve ortak noktaları bulma niyetinde. Ukrayna ile doğrudan müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak, er ya da geç uzun vadeli barışı sağlamak."