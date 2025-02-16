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        Haberler Dünya Diplomasi Zelenskiy'den ABD'ye yanıt: Her şey adil olmalı | Dış Haberler

        Zelenskiy'den ABD'ye yanıt: Her şey adil olmalı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'nın kritik minerallerine erişimini içeren anlaşma önerisini "Her şey adil olmalı." şeklinde yanıtladı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 16.02.2025 - 19:36 Güncelleme: 16.02.2025 - 19:36
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        Zelenskiy'den ABD'ye yanıt
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'nın

        kritik minerallerine erişimini içeren anlaşma önerisini, Kiev'in talep ettiği güvenlik garantileri sağlanmazsa işe yaramayacağını söyledi.

        Zelenskiy "ABD'den güvenlik garantileri almazsak, ekonomik anlaşmanın işe yarayacağını düşünmüyorum," dedi.

        Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Zelenskiy, önerilen anlaşmanın çıkarlarına uymadığını belirtti ve "Her şey adil olmalı." dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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