Zelenskiy'den ABD'ye yanıt: Her şey adil olmalı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'nın kritik minerallerine erişimini içeren anlaşma önerisini "Her şey adil olmalı." şeklinde yanıtladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'nın
kritik minerallerine erişimini içeren anlaşma önerisini, Kiev'in talep ettiği güvenlik garantileri sağlanmazsa işe yaramayacağını söyledi.
Zelenskiy "ABD'den güvenlik garantileri almazsak, ekonomik anlaşmanın işe yarayacağını düşünmüyorum," dedi.
Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Zelenskiy, önerilen anlaşmanın çıkarlarına uymadığını belirtti ve "Her şey adil olmalı." dedi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.