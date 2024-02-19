Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Yardımlar aksıyor, zor durumdayız

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Başkan Biden yönetiminin Ukrayna için planladığı yardım bütçesinin Kongre'nin Cumhuriyetçi kanadı tarafından geciktirilmesinin ardından açıklama yaparak yardımların aksaması sebebiyle Rusya'ya karşı zor durumda olduklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yardım ulaştırmada gecikmelerden faydalandığını ve Moskova birliklerinin yoğunlaştığı bölgelerdeki durumun "son derece zor" olduğunu söyleyen Zelenskiy, kuzeydoğudaki cephe bölgelerini ziyaretinin ardından gece yaptığı video konuşmasında, "Şu anda cephe hattının çeşitli bölgelerinde, tam da Rus birliklerinin maksimum seviyede yoğunlaştığı yerlerde son derece zor bir durum var" dedi.

Zelenskiy, "Ukrayna'ya yapılan yardımlardaki gecikmelerden faydalanıyorlar ve bu çok hassas bir konu. Topçu kıtlığı, cephe hattı hava savunması ve daha uzun menzilli silahlara ihtiyaç duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Ukrayna lideri geçtiğimiz gün Başkan Biden ve Kongre'ye seslenmiş, "Doğru kararı alacaklarına inanıyorum" demişti.

Kongre'de bekleyen yardım tasarısı 60 milyar dolar büyüklüğünde. Biden, Kongre'nin yardım paketini onaylamadan iki haftalık tatile çıkma kararı almasını, 'saçma ve tuhaf' bulmuştu.