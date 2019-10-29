29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın doğusunda ‘Re-Think’ adlı yatırım forumuna katılmak üzere geldiği Mariupol kentinde, Türk şirketi Onur Taahhüt ve Ukraynalı şirketler tarafından yenilenen Zaporoje-Mariupol otoyolunu test etmek için direksiyon başına geçti.
DHA'nın haberine göre otoyolun onarımının 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirten Ukraynalı lider, “Hükümetimize ve bu yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yolun 70 kilometresini 3 yılda inşa ettiler, 130 kilometrelik bu çok önemli otoyolu ise 3 ayda tamamladılar” dedi. Zelenski, forumun açılışında yaptığı konuşmada da otoyolun inşasında yer alan şirketlere ve kişilere teşekkür etti.
Zelenski, daha sonra forumda Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve Türk iş insanları ile bir süre sohbet etti.
BÜYÜKELÇİ GÜLDERE UKRAYNA’DA ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR
Forumda açıklamada bulunan Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, “Bu forum, Ukrayna'da ihtilaf yaşanan Donbas bölgesinin hemen yanı başındaki Mariupol’de, Devlet Başkanı Zelenski’nin kişisel inisiyatifi ile düzenleniyor. Zelenski, bu foruma dair bilgileri Türkiye ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmişti” dedi.
Türkiye’nin devlet ve özel sektör olarak forumu yakından takip ettiğini belirten Güldere, “Ukrayna’da ve Türkiye'de faaliyet gösteren bazı önemli şirketlerimiz bu foruma katılıyor. Ukrayna’daki Türk iş dünyasının temsilcileri de buradalar. Biraz önce Ukrayna Ulaştırma Bakanı ile konuşurken, Devlet Başkanı Zelenski de yanımıza geldi ve sıcak bir sohbet oldu. Ben de kendisine, İstanbul’da ve Ankara’da söylediği ‘kazan-kazan’ formülüne sadık kaldığımızı, burada aktif şekilde bulunduğumuzu ilettim” diye konuştu.
Ukrayna’nın etkin bir reform programını hayata geçirdiğini belirten Büyükelçi, bu ülkede önemli yatırım fırsatları olduğunun altını çizdi.
ONUR ÇETİNCEVİZ TÜRKİYE-URKAYNA İLİŞKİLERİNE KATKIDA BULUNUYORUZ
Onur Taahhüt şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz de yaptığı açıklamada, 15 yılı aşkın süredir Ukrayna’da faaliyette bulunduklarını söyleyerek, “Ukrayna’da yaptığımız projelerde çok başarılı noktalara geldiğimizi görüyoruz. Gayretimizin, başarımızın, kaliteli yol yapımımızın Türkiye-Ukrayna ilişkilerine katkıda bulunduğuna inanıyorum. Yurt dışında kaliteli, ileriye yönelik çalışmalar yaparsanız, ülke bazında takdir görüp başarınızın devamını getirebilirsiniz ifadelerini kullandı.
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