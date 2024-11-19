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        Haberler Dünya Zelenski: Savaş bitmeden Ukrayna’da seçim yapılmayacak | Dış Haberler

        Zelenski: Savaş bitmeden Ukrayna’da seçim yapılmayacak

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sıkıyönetim altında bulunan ülkede başkanlık seçimlerinin yapılamayacağını bir kez daha vurguladı. Parlamentoda "Direnç Planı" olarak adlandırılan yeni bir planı sunarken konuşan Zelenski, seçimlerin anayasa ve yasalar gereği savaş zamanında mümkün olmadığını ifade etti. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 19.11.2024 - 19:24 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:24
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        Seçim bitmeden Ukrayna'da seçim yok
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sıkıyönetim altında bulunan ülkede başkanlık seçimlerinin yapılamayacağını bir kez daha vurguladı. Parlamentoda “Direnç Planı” olarak adlandırılan yeni bir planı sunarken konuşan Zelenski, seçimlerin anayasa ve yasalar gereği savaş zamanında mümkün olmadığını ifade etti.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Zelenski, parlamentodaki konuşmasında, “Ne anayasa ne de yasalar savaş döneminde seçim yapılmasına izin veriyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir talepte bulunan bir ülke yok. Ukrayna’nın önce adil ve kalıcı bir barışı sağlaması gerekiyor. Ancak bu sağlandıktan sonra Ukraynalılar özgür ve adil seçimlerde oylarını kullanabilir” dedi.

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        Son haftalarda bazı Ukraynalı yetkililerin, başkanlık seçimlerinin 2025 yılında yapılabileceği yönünde ihtimalleri değerlendirdiği öne sürülmüştü. Ancak Zelenski’nin bu açıklamaları, bu tür beklentilere kapıyı kapattığı şeklinde yorumlandı.

        Rusya’dan Eleştiri

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce Ukrayna Anayasa Mahkemesi’nin Mayıs 2014’te aldığı bir karara dikkat çekmişti. Bu kararda, başkanlık döneminin uzatılamayacağı belirtilmişti. Putin, Ukrayna’nın bu konuda sessiz kaldığını ve sıkıyönetimi gerekçe göstererek seçim tarihlerini ertelediğini öne sürmüştü.

        Zelenski’nin görev süresi resmi olarak 20 Mayıs 2024’te sona erdi. Normal şartlarda Ukrayna’da başkanlık seçimlerinin 31 Mart 2024’te yapılması ve yeni devlet başkanının Mayıs ayında göreve başlaması planlanıyordu. Ancak sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle seçimler iptal edilmişti.

        Barış Olmadan Sandık Açılmaz

        Uzmanlar, Ukrayna’nın içinde bulunduğu savaş ve sıkıyönetim koşullarında demokratik süreçlerin sekteye uğradığına dikkat çekiyor. Zelenski’nin açıklamaları, önceliğin savaşın sona erdirilmesine ve ülkede istikrarın sağlanmasına verildiğini ortaya koyuyor. Ancak savaşın ne zaman sona ereceği ve seçimlerin hangi şartlarda yapılacağı, halen belirsizliğini koruyor.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Ukrayna seçim
        #haberler
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