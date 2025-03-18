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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Zeki Triko'dan çıkan haberlere karşı açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Zeki Triko'dan çıkan haberlere karşı açıklama

        Zeki ve Zeki Triko ile ilgili son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine, Zeki Triko Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Kaya bir açıklama yaptı. Kaya, markanın tüm haklarının hukuki süreçler çerçevesinde şirketlerine geçtiğini vurgulayarak, basında çıkan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:37
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        Zeki Triko'dan çıkan haberlere karşı açıklama
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        Şefik Kaya; Zeki, Zeki Triko, Zeki Sea ve Zeki Fit gibi markaların, borçlu şirketin borçlarını ödeyememesi ve alacaklıların satış talebi doğrultusunda İstanbul 13. İcra Dairesi tarafından açık artırma yoluyla satışa çıkarıldığını hatırlattı.

        "En yüksek teklifi veren şirketimiz olmuştur ve Türk Hukuku çerçevesinde markaların tüm hakları şirketimize devredilmiştir. Yani buradan da anlaşılacağı gibi Zeki, sadece tek bir marka değil, Zeki markalarının bütünüdür" dedi.

        "Markamızı Taklit Etmeye Yönelik Girişimler Var"

        Kaya, bazı kişilerin markayı ele geçirme çabası içinde olduğunu belirterek, 2020 yılında hacizli durumda bulunan Zeki markasını alma girişiminin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından reddedildiğini söyledi. Kaya "Borçlu şirketten alınan muvazalı bir muvafakatname ile marka logosunu değiştirerek, sıfırdan bir marka yaratılmış gibi bir izlenim oluşturulmak istenmiştir. Ancak, hacizli markalar üzerindeki işlemler yalnızca alacaklıların veya yetkili icra müdürlüğünün izniyle mümkündür. Bu nedenle söz konusu muvafakatnamenin hukuken geçersiz olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

        Basına yansıyan "triko gitti, Zeki kaldı" gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kaya, bunun markayı taklit etmeye yönelik bir algı operasyonunun parçası olduğunu dile getirdi. "Bu nedenle, şirketimiz marka haklarının ihlali konusunda hukuki süreci başlatmıştır ve dava devam etmektedir. Henüz şahsın kazandığı kesinleşmiş bir karar yoktur" dedi.

        "Zeki, Lüks Plaj Giyiminde Öncü Konumunu Koruyor"

        Markanın kalite standartlarına yönelik iddialara da değinen Şefik Kaya, Zeki ve Zeki Triko'nun lüks plaj giyiminde öncü konumunu koruduğunu söyledi.

        Zeki'nin, lüks moda sektöründeki konumunu daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Şefik Kaya, "Geçmişten aldığımız ilhamı modern dokunuşlarla harmanlayarak, geleceğin lüksünü yeniden tanımlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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