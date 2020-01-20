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Hadise’nin 'Aşk Dediğin', Ziynet Sali’nin 'Alışkın Değiliz', Ferhat Göçer’in 'Üzüm', Bengü’nün 'Haberin Olsun' ile 'Saygımdan' ve bunun gibi bir çok şarkının söz yazarı ve bestecisi Zeki Güner ve Nihan Akın, 'Seviyo mu, Sevmiyo mu?' isimli aşk şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkmak için gün sayıyor.

2019’da bir çok ödül töreninde en iyi çıkış yapan yorumcusu seçilen Nihan Akın ve yaptığı bestelerinin yanı sıra bu kez sesiyle de ön plana çıkacak olan Zeki Güner, 'Seviyo mu Sevmiyo mu' isimli yılın aşk düeti için Samsun Demir ile Dmc çatısı altında bir araya geldiler.