Zeki Çelik: Bu takım hep ilkleri başardı

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan'ı 6-1 yenen milli takımımızın oyuncularından Zeki Çelik, galibiyeti değerlendirdi.

"BU TAKIM HEP İLKLERİ BAŞARDI"

Bulgaristan'ı daha önce yenemediğimize değinen Zeki, "Deplasmanda Bulgaristan'ı hiç yenememiştik. Bu takım hep ilkleri başardı. Bu maçı 6-1 kazandığımız için çok mutluyuz. Bir önceki maçta kötü skor almıştık, averajı da toparladık. Gürcistan maçını kesinlikle almalıyız." sözlerini sarf etti.

"ARDA ÇOK GÜZEL KESTİ"

Golü hakkında konuşan milli oyuncu, "Golüm için çok mutluyum. Arda çok güzel kesti. İnşallah devamı gelir. Kocaeli'de çok güzel atmosfer olacak. Umarım çok güzel bir atmosfer yaşatırız." ifadelerini kullandı.