Zeka küpü nasıl çözülür? Kolay ve basit şekilde rubik küp çözümü

Her ne kadar, her bir yüzeyinde 16, 25 ve 35 karenin bulunduğu zeka küpleri olsa da günümüzde en yaygın olarak kullanılan zeka küpleri 3x3x3 olarak ifade edilen ve her bir yüzeyinde 9 adet kare bulunan rubik küplerdir. Peki, 3x3 rubik küp çözümü nasıldır? Rubik küp nasıl çözülür? İşte detaylar…

Rubik Küp Nedir?

Toplamda 56 kareden ve 6 farklı renkten meydana gelen rubik küpleri, her bir karenin hareket ettiği bir bulmaca türüdür. Her bir yüzeyde aynı renkten meydana gelen kareleri bir araya getirmek ile çözülen bu zeka küpleri ilk kez 1974 yılında icat edilmiştir. Macar heykeltıraş ve mimar olan Erno Rubik tarafından icat edilen bu küp, 1980 yılından itibaren yaygınlaşmış ve tüm dünyada satılan bir ticari ürün halini almıştır.

3 boyutlu hareketi modelleyebilmek ve özellikle geometri derslerini daha anlaşılır hale getirmek amacıyla Rubik tarafından icat edilen bu zeka küpü, ilk olarak sihirli küp olarak isimlendirilmiş ancak kısa bir süre sonra mucidinin ismini alarak tüm dünyada rubik küp olarak adlandırılmıştır.

Farklı modelleri olsa da en yaygını 3x3x3’lük olan ve toplamda 56 kareden meydana gelen rubik küp, 6 farklı renkten meydana gelen bir bulmacadır. Aynı renkteki kareleri aynı yüzey üzerinde bir araya getirilmesi ile çözülen bu küplerin, günümüzde dünya çapında yarışmaları da yapılmaktadır.

Zeka Küpü Nasıl Çözülür?

Aynı renge sahip olan karelerin belirli bir algoritma kullanılarak bir araya getirilmesi ile çözülen zeka küplerinin birçok çözümü bulunmaktadır. 1980 yılında İngiliz matematikçi David Singmaster, yine aynı yıllarda Amerikalı Jessica Fridrich ve İsveçli Lars Petrus kendilerine ait olan çözüm yöntemlerini geliştirmişlerdir. Bu üç yöntem arasında en hızlı olan ve en yaygın olarak kullanılan yöntem ise Jessica Fridrich’e ait olan Fridrich yöntemidir.

3x3 Rubik Küp Çözümü

3x3x3’lük bir rubik küpünün çözümünde en yaygın olarak kullanılan çözüm yöntemi “Çömez Metodu” olarak isimlendirilmiştir. 5 aşamada özetlenebilecek olan bu yöntemin her bir aşaması şu şekildedir:

6 farklı renk ve 6 ayrı yüzeyden oluşan küp üzerinde bir renk ve bir yüzey seçilmeli; seçilen renk de merkezdeki karede yer almalıdır.

Bu aşamada, merkeze koyduğumuz karenin tam ortada yer alacağı bir artı işareti oluşturulur. Bu artı işareti için öncelikle aynı renkteki kareler tespit edilir ve kenarlar 180 derece çevrilerek artı işareti oluşturulur.

Artı işareti oluşturulduktan sonra gelen aşama ise yüzeyin köşelerini düzeltmek olacaktır. Bu aşamada merkez kare ile aynı renk olan kareler bulunur ve bunlar yüzeyin köşelerine yerleştirilir.

Bu aşamada ise orta katmana geçilir. Bu kısımda, ilk üç aşamada tamamlanmış olan yüzey baş aşağı çevrilir ve ortadaki yüz yine merkezden başlanarak çözülür.

Son aşamada ise küpün üst köşeleri düzeltilir ve sağ yüz ile alt yüz çevrilerek, tüm köşelerin doğru renklere gelmesi sağlanır. Tüm bu safhaların ardından alt yüz ve üst yüz de çevrildiğinde rubik küpün çözümü tamamlanmaktadır.

