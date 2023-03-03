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Zehra Güneş'ten anlamlı hareket! Sahaya öyle bir çıktı ki, gözyaşları sel oldu…

Milli takımda forma giyen voleybolculardan Zehra Güneş, Polonya ekibi Lodz ile oynanan CEV Şampiyonlar  Ligi play-off rövanş maçı öncesi yapılan saygı duruşunda yaptığı hareketle herkesten alkış topladı. Güneş’in davranışı, sahada bulunanların gözyaşlarını tutamamasına sebep oldu.

Giriş: 03.03.2023 - 01:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz Vakıfbank, Polonya ekibi LKS Commercecon ile mücadele etti. Oynanan karşılaşmadan Vakıfbank 3-0 galip çıktı ve çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

  • Vakıfbank'ın milli oyuncularından Zehra Güneş, sahaya yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden Ceren Topal’ın isminin yazılı olduğu formasıyla çıktı.

  • Hatay Voleybol Kulübü’nde forma giyen ve Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Ceren Topal’ın hayalinin Zehra Güneş gibi bir voleybolcu olmak olduğu öğrenilmişti.

  • Mücadelenin ardından konuşan Zehra Güneş, "Ülkemizde yaşadığımız felaketin üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Bizim için şu anda sahaya çıkmak kolay değil ancak kazanarak bizi takip edenleri mutlu etmek istedik. Bugün Hatay'da yaşamını yitiren Ceren'in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren'in 'Hayalim Zehra Güneş olmak' açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur" dedi.

  • İşte Zehra Güneş'in paylaşımı...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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