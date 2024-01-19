Zehra Güneş davete damga vurdu! Milli voleybolcu kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti!

Hem başarılı sporculuk kariyeriyle hem de özel hayatıyla magazin gündeminin mercek altına aldığı isimlerden biri olan Zehra Güneş, geçtiğimiz akşam aralarında İlkin Aydın, Elif Şahin, Hande Baladın, Simge Aköz, Cansu Özbay'ın da olduğu bir davete katıldı. Yetenekli sporcu saçı, makyajı ve kıyafetiyle geceye damga vurdu.