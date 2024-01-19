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        Haberler Magazin Zehra Güneş davete damga vurdu! Milli voleybolcu kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti!

        Zehra Güneş davete damga vurdu! Milli voleybolcu kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti!

        A Milli Voleybol Takımı'nın gözde orta oyuncusu Zehra Güneş, geçtiğimiz akşam katıldığı bir davette tercih ettiği kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Başarılı sporcuya sevenlerinden övgü dolu yorumlar yağdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:01
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        • 1

          Hem başarılı sporculuk kariyeriyle hem de özel hayatıyla magazin gündeminin mercek altına aldığı isimlerden biri olan Zehra Güneş, geçtiğimiz akşam aralarında İlkin Aydın, Elif Şahin, Hande Baladın, Simge Aköz, Cansu Özbay'ın da olduğu bir davete katıldı. Yetenekli sporcu saçı, makyajı ve kıyafetiyle geceye damga vurdu.

        • 2

          Sosyal medyada oldukça aktif olan başarılı sporcu Zehra Güneş'in her gönderisine sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geliyor. Son olarak Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı için düzenlenen etkinliğe katılan Güneş davet tarzıyla yine göz doldurdu.

        • 3

          7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, yayınladığı pozlarıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından övgü dolu yorumlar aldı.

        • 4

          Sosyal medya hesabında 3.8 milyon takipçisi olan Zehra Güneş'e hayranlarından: "Hem yetenekli hem güzel", "Bayılıyoruz sana","Her halinle harikasın" gibi övgü dolu yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Zehra Güneş'in son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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