Maskesini takan Zehra Çilingiroğlu, açıklamalarının yanlış anlaşıldığını şu sözlerle dile getirdi:

Önceki açıklamam yanlış anlaşıldı. Kurallara uyuyorum fakat sahil kalabalık olmadığı için maske takmıyordum. Yoksa herkes gibi ben de maskemi takıyorum.