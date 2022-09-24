"ARALARINDA CİDDİ BİR İLİŞKİ YOK"

"InTouch" ise Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid'in yazın birkaç kez görüştüğünü fakat aralarında ciddi bir ilişkileri olmadığını bildirmişti.

"BİRBİRLERİNE İLGİ DUYUYORLAR"

Dergiye konuşan kaynaklardan biri, "Gigi ve Leonardo, birkaç yıl önce tanıştılar ve birbirlerine ilgi duyuyorlar. Gigi, tam onun tipi; muhteşem..." şeklinde konuşmuştu.

Bir diğer kaynak ise, ikilinin sadece arkadaş olduklarını iddia etmişti. DiCaprio ve Hadid, henüz haklarında çıkan haberlerle alakalı bir açıklama yapmamıştı.

Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters.