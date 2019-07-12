Gülfidan Arusoğlu, sporla birlikte öz güvenini tekrar kazandığını dile getirerek, "Sağlıklı yaşam için spor yapmak gerekiyor. Ben de kilolarımdan kurtulmak için spora başladım. Çok şükür hem kilolarımdan kurtuldum hem de katıldığım müsabakada şampiyon oldum. Bu kadar kısa zamanda bu kadar kilo vereceğimi düşünmüyordum." diye konuştu.