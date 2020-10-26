Zapparoli,finansın en güçlü kadını

Finans sektöründe üst düzey yöneticilerin güvenilir haber kaynağı olan American Banker, Bankacılık ve Finans sektöründeki En Güçlü Kadınlar 2020 listesini açıkladı. Bu yıl 18’inci kez açıklanan listede Bank of America Küresel Sermaye Piyasaları Eş Başkanı Elif Bilgi Zapparoli de yer aldı. 10 yılı aşkın süredir Bank of America bünyesinde görev yapan Zapparoli, finans dünyasının en güçlü 25 kadını arasına girdi. New York'ta yaşayan Zapparoli, Bank of America'nın dünya genelindeki müşterilerine hizmet vermek için çeşitli iş kollarında iş birliği yapan küresel bir ekibin liderliğini yürütüyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Zapparoli, müşterilere daha hızlı geri dönüş ve daha düşük fiyatlar sunmak için yapay zekâ, makine öğrenimi, robotik ve otomasyon kullanma çalışmalarının yönetilmesine önemli katkı sağladı. Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Zapparoli, ayrıca Bank of America'nın çevresel, sosyal ve yönetim uygulamalarının da genişletilmesinde büyük rol oynadı.
2010 YILINDA BANK OF AMERİCA'YA KATILDI
Bank of America’ya 2010 yılında Türkiye ülke yöneticisi olarak katılan Zapparoli, ayrıca Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yatırım Bankacılığı ve Küresel Varlık Fonları yöneticiliği görevini de yürüttü. Zapparoli 2016’da Hong Kong’a yerleşerek Bank of America Asya Pasifik Küresel Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı eş başkanı olarak görev yaptı. Bank of America'ya katılmadan önce Zapparoli, kurucusu olduğu EFG Istanbul Securities şirketinin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. 2004 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından dünya genelinde “Geleceğin 100 Küresel Lideri” arasında gösterilirken, 2020 yılında ise American Banker tarafından seçilen” Finans Sektörünün En Güçlü Kadınları” arasında yer aldı. Bank of America'nın çeşitliliği destekleyici çalışmalarına önemli ölçüde zaman ayıran Zapparoli, şirketin Kadın Liderlik Konseyi danışmanlığını yapmanın yanı sıra, şirketin yıllık Küresel Kadın Konferansı'nın düzenli katılımcısı. 2006 Yılından bu yana Türkiye’de Yatırım Bankası olarak faaliyet gösteren Bank of America’nın Türkiye ülke yöneticiliğini Banu Başar yürütüyor.
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