        Zaporijya'da nükleer güvenlik etkilenmedi | Dış Haberler

        Zaporijya'da nükleer güvenlik etkilenmedi

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), önceki gün Zaporijya Nükleer Santrali'nin yakınında çıkan yangında birkaç ağacın yandığını ancak nükleer güvenliği etkileyecek bir durum oluşmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 00:30 Güncelleme: 14.08.2025 - 00:30
        Zaporijya'da nükleer güvenlik etkilenmedi
        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), önceki gün Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki soğutma kulelerinin yakınında yangın çıktığı yönündeki haberlerin ardından ekiplerin dumanı gözlemlediğini, ancak dün yapılan incelemede yalnızca birkaç ağacın yandığını ve olayın nükleer güvenliği etkilemediğini açıkladı.

        UAEA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki güncel duruma ilişkin bilgi paylaşıldı.

        Açıklamada, 12 Ağustos'ta nükleer santraldeki soğutma kulelerinin yakınında yangın meydana geldiği yönündeki haberlerin ardından UAEA ekiplerinin bölgede dumanı gözlemlediği bildirildi.

        Yapılan incelemede, olayın santralin nükleer güvenliği üzerinde bir etkisi olmadığı, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve radyasyon seviyelerinde de artış tespit edilmediği belirtildi.

        Ekiplerin dün yaptığı incelemede soğutma kulelerinin yakınında yanmış ağaçlara rastlandığı aktarılan açıklamada, "UAEA ekibi, nükleer güvenlik ve emniyetin izlenmesi kapsamında santraldeki olayı araştırmaya devam ediyor. Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki UAEA ekibi her gün askeri faaliyetlerin sesini duyuyor." denildi.

