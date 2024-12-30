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        Haberler Bilgi Gündem Zamlı poşet fiyatı ne kadar oldu? 2025 Plastik market poşetleri ne kadar olacak?

        Zamlı poşet fiyatı ne kadar oldu? Plastik market poşetleri ne kadar olacak?

        1 Ocak 2019 yılından beri 25 kuruş olarak uygulanan market poşetleri, yeni yıl itibarıyla zamlanıyor. 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu Toplantısında gündeme gelen poşet üretim maliyeti sonrasında 1 Ocak 2025 itibarıyla yeni fiyatın uygulanmasına karar verildi. İşte, zamlı poşet fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:27
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        • 1

          Yeni yılla beraber plastik market poşetlerine zam geliyor. Plastik poşet maliyetinin 2 lirayı aşması ve kullanımda yaşanan artış sonrasında sektör temsilcileri yeni bir fiyat için toplandı ve teklif Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un onayıyla kabul edildi.

        • 2

          2025 ZAMLI POŞET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

          2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi. Karar, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.

        • 3

          2019 YILINDAN BERİ POŞET 25 KURUŞ

          Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. O tarihten bu yana market ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satıldı.

        • 4

          POŞET ÜRETİM MALİYETİ 2 LİRAYI AŞTI

          Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı.

          Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcilerinin de görüşleri alındı.

          Toplantıda, bir poşetin perakendecilere 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı (GEKAP) ile 2 lirayı aşan maliyeti olmasına rağmen tüketiciden 25 kuruş alındığı üzerinde duruldu. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı.

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