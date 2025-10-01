Habertürk
        Bakan Göktaş açıkladı: Zamlı faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı! e-Devlet faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı

        Aile Gençlik Fonu kapsamında, 2026 Ocak ayı itibarıyla evlenecek gençlere verilen faizsiz kredi desteği, 18-25 yaş arası için 250 bin liraya, 26-29 yaş arası için 200 bin liraya çıkarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evlilik kredisi için başvuruların bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Peki, kimler Aile Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredisi alabilir, güncel tutardan kimler yararlanabilir? İşte, detaylar...

        Giriş: 01.10.2025 - 12:28 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:28
        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026’nın Ocak ayı itibarıyla artırılacak faizsiz evlilik kredisi için başvuruların 1 Ekim Çarşamba bugün itibarıyla alınmaya başladığını duyurdu. Fon kapsamında başvurusu kabul edilecek çiftler 18-25 yaş arasındaysa 250 bin, 26-26 yaş aralığında ise 200 bin TL destek alacak. İşte, faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı, şartları ve ödeme planı...

        • 2

          ZAMLI FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI

          Aile Gençlik Fonu kapsamında çiftlere verilen faizsiz kredi miktarı artırıldı. 2026 Ocak ayı itibarıyla; başvuru anında eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında (26 yaşını doldurmamış) olduğu başvurularda kredi tutarı 250 bin TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise 200 bin TL ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı faizsiz kredi için başvuruların 1 Ekim Çarşamba bugün başladığını duyurdu.

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ZAMLI EVLİLİK KREDİSİ KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

          2026 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak zamlı ödemeler, 1 Ekim 2025 tarihinden sonra yapılan başvurulara uygulanacak. Aynı zamanda daha önce yapılan başvurulardan nikah tarihine göre kredi ödemeleri 2026 yılında gerçekleştirilecek tüm başvurular için de geçerli olacak.

          Örneğin; nikâh tarihi Kasım 2025 olan ve nikâh bildirimini Aralık 2025'te gerçekleşecek bir başvurunun ödemesi Ocak 2026'da yapılacağı için artırılmış kredi tutarından yararlanabilecek.

        • 4

          ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLER BORÇ ERTELEMESİ YAPABİLECEK

          Proje kapsamında kredi kullanan çiftlerden çocuk sahibi olanlar, talep etmeleri halinde borçlarını her çocuk için 12 aya kadar erteleyebilecek. Erteleme talebine ilişkin ayrıntılar https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/ sitesi üzerinden yayınlanacak.

        • 5

          GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

          Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz faizsiz kredi desteği sunuluyor.

        • 6

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

          - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

          - Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),

          - Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

          - Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,5 katından fazla olmamak,

          - Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

          - Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

          - Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

          - Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

          - Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.

