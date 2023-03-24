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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | SSK/Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek ve zamlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu! İşte zamlı SSK/Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri

Zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bakan Bilgin, asgari ücretin gerisinde kalan emekli maaşlarına ilişkin çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseliğini açıkladı. İşte, 2023 zamlı emekli maaşı ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

Giriş: 24.03.2023 - 18:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emekliliğe hak kazanan 2 milyon 250 bin EYT'linin gündeminde yer alıyor. Ocak ayında 3 bin 500 TL olan emekli maaşı ödemeleri 5 bin 500 TL'ye yükselmişti. Asgari ücretin 8 bin 500 TL olmasının ardından en düşük emekli maaşı da 7500 TL'ye yükseldi. Böylece en düşük emekli maaşı ve asgari ücret arasındaki makas daraldı. Son dakika gelişmesinin ardından SSK/Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri gündeme geldi. İşte, Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA ODU!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar.

    "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

  • EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

    Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti:

    "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."

  • EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTTI!

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiyee ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarı son dakika açıklamasıyla belli oldu. 

    AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu.

     

  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ettiklerini dile getirdi. Düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşması durumunda zamlı emekli maaşlarının Nisan ayında hespalara yatırılması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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