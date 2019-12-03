03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zalim İstanbul'da Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi ekrana geliyor. Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokuyor. Zalim İstanbul ile ilgili detaylar haberimizde.
ZALİM İSTANBUL 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Seher'in planı ortalığı karıştırıyor!
Cenk ve Cemre'nin tatile çıkacağını duyan Seher, Ceren ve Nedim'in de bu tatile gitmesini sağlar. Fakat bu tatil herkes için bir felakete dönüşür. Bu durumu duyan Agah hışımla Seher'in yanına gider. Seher gördükleri yüzünden şok geçirir.
Öte yandan hamileliği ilerleyen Ceren bu tatilde rahatsızlanır. Cenk yaşanan şeylere rağmen tedirgin olur. Şeniz'e soracak soruları vardı. Şeniz ise geri dönülmez bir yalanın içine girmiştir bile.
ZALİM İSTANBUL 21. SON BÖLÜM ÖZETİ
Cenk, gözü önünde Nedim ve Cemre arasında yaşananlar karşısında daha fazla sakin kalamıyor!
Cemre’nin şüpheleri karşısında savunmaya geçen Cenk, Nedim’in duruma müdahale etmesiyle şaşkın kalır. Nedim’in fitilini yaktığı ateş Cemre’yi derinden sarsacak bir tartışmaya döner. Diğer yandan Ceren’in istediği para Şeniz’in kulağına gider. Şeniz, Agah’ın gözünü bu denli karartmış olmasına inanamaz ve Ceren’e karşı Seher kozunu oynar.
Cenk, gözü önünde Nedim ve Cemre arasında yaşananlar karşısında daha fazla sakin kalamaz. Nedim ise varlığını tüm köşke hissettirmek için izleyeceği yol onu istemeden de olsa amcası ile karşı karşıya getirecektir. Şeniz, Karaçayların serveti söz konusu olduğunda, tek bir kuruş dahi vermeye gönüllü değildir ve bu uğurda önündeki tüm engelleri aşacak planını devreye sokar.
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