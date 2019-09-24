24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zalim İstanbul 12. son bölümü dün akşam ekranlardaydı. Zalim İstanbul'da Ceren artık yolun sonuna gelmişken, Cenk'in Cemre için aldığı karar Şeniz'i büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanında Şeniz'in intiharın eşiğinde olduğu ve çatıya çıktığı görülüyor. Peki Cenk, Şeniz'i durdurabilecek mi? Zalim İstanbul 13. yeni bölüm fragmanı ve 12. son bölüm özeti haberimizde.
ZALİM İSTANBUL 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Şeniz kendine ne yapacak?
Seher, Ceren'in söylediği tüm yalanları sonunda yakalar. Cemre'ye yaptığı haksızlığı anlayıp onu Nedim ile konuşturur. Ceren ise annesinin gazabıyla baş başa kalır.
Cemre Nedim'e yapılanları kanıtlayabilmek için Nedim'in odasına kamera yerleştirmeye karar verir. Ancak yerleştirilen bu kameradaki bazı görüntüler Cemre'yi şaşırtır.
Şeniz ise Cenk tarafından hayal kırıklığına uğratılır. Oğlunun yaptıklarına üzülen Şeniz ağlayarak çatıya çıkar. Şeniz kendine bir şey yapacak mı?
ZALİM İSTANBUL 12. SON BÖLÜM ÖZETİ
Cenk, Cemre'yi bulur ve ona beklemediği şaşırtıcı bir teklif yapar.
Cemre'nin Antakya'ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel olur. Cemre’nin Antakya’ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşır.
Agahtan önce haberi alan ve Cenk ile Cemre’den hesap sormaya giden Ceren’i ise beklemediği bir sürpriz karşılar.
Cemre, artık kendine yeni bir yol çizme arayışındadır. Seher, Cemre’ye kapattığı kapının vicdan azabıyla yanıp tutuşurken, Cemre’den ilk haber alan kişi Civan olur.
Cemre kendi dünyasına kapanmışken kendini yine Nedim’in yanı başında bulur. Agah ise Cemre’yi uzak tutmak için daha büyük bir önlem alma arayışına girer.
Ne yaparsa yapsın annesinin Cemre'den vazgeçmediğini gören Ceren ise, onu hayatlarından tamamen çıkarmaya kararlıdır. Seher duruma el koyar ve Ceren’in yanında tavır alır ta ki Ceren’i Nedime eziyet ederken kendi gözleri ile görene kadar.
Cenk, Cemre'nin izini bulmak için uğraşırken Şeniz, oğlunu Cemre’den o kızdan uzak tutmaya kararlıdır. Cenk ise Cemre'yi bulur ve ona beklemediği şaşırtıcı bir teklif yapar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!