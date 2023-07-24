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        Haberler Futbol Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Zalgiris-Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Zalgiris-Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Zalgris ile yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Zalgiris ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler için "Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023 Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ile ilgili ayrıntılar...

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 15:58
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        • 1

          Süper Ligde 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak.Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris ile 2. ön eleme maçına çıkıyor. Peki,Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          ZALGIRIS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçına 25 Temmuz 2023 Salı günü yani yarın Litvanya'nın Zalgiris takımıyla çıkacak.

          Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak. Zalgiris Galatasaray maçının Exxen platformu üzerinden yayınlanması bekleniyor.

          Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

          Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda yapacağı ilk maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı futbol takımında yeni transferler Angelino ile Halil Dervişoğlu kadroda yer aldı. Cedric Bakambu ile tedavisi süren Lucas Torreira ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

        • 4

          GALATASARAY'IN KADROSU

          Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 kişilik kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

          Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Berk Balaban

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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