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İlk zamanlar bulmacalara gazete sayfalarında rastlıyorduk. O dönemler genellikle ek olarak dergi ve gazete yanlarında satılmaktaydı. Günümüzde ise bulmacaları internet üzerinden çözebiliriz. Bulmacalar sayesinde bir yandan öğrenirken bir yandan da eğleniriz. Bulmaca sorularından biri olarak karşımıza “zahterin diğer adı nedir?” sorusu çıkmaktadır. Zahterinin ne olduğuna ve diğer ismine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Zahterin Diğer Adı Nedir?

Genellikle baharat olarak bilinen zahretin, aslında yabani bir bitkidir. Çiçekleriyle birlikte kurutulan bu bitki, ülkemizde Orta ve Güney Doğu’da yetişir. Daha çok çayı ile ünlü olan zahterin bitkisi kış mevsimlerinde yaygın olarak tüketilir. Ballıbabagiller familyasının gözde bitkilerinden biridir. Tam anlamıyla şifa deposu olan zahterinin saymakla bitmeyen faydaları vardır. Hazmı kolaylaştırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksinleri atar, yorgunluğu alır ve karaciğerin yağlanmasını önler. Bitki pembe renkli çiçekler açar ve görünüş itibariyle kekik bitkisine benzemektedir. Bu sebeple de “kara kekik” olarak da anılmaktadır. Zahterin bitkisinin diğer adları kara kekik, zahter kekiği, zater, çıprıka ve taze kekiktir.

Zahterin Diğer İsmi

Bulmacalar hem bedensel hem de ruhsal yönden olumlu etkilere sahiptir. Kişinin gün boyu yaşadığı stresi atmakta, ruh halini dengelemektedir. Bu sebeple stresli bir gün gecesinde bulmaca çözmenizi tavsiye ederiz. Bu hem beyninizin ihtiyaç duyduğu dinginliği sağlayacaktır hem de hafızanızı güçlendirecektir. Bulmacalar da ön plana çıkan sorulardan birisi de zahterin bitkisinin diğer ismidir. Zahterinin birden fazla diğer ismi bulunmaktadır. Bu diğer isimler: kara kekik, zahter kekiği, zater, çıprıka ve taze kekiktir.

Zahterin Nedir?

Zahterin görünüşü itibariyle kekiğe benzeyen ve kekikle aynı familyada yer alan yabani bir bitkidir. Genellikle aktarlarda ya da pazarlarda baharat olarak satılmaktadır. Dilerseniz çiçekleriyle birlikte kurutarak da tüketebilirsiniz. Daha çok çayıyla ünlüdür. Ülkemizde başta Hatay, Kilis ve Gaziantep olmak üzere pek çok yerde yetişir. Ancak anavatanı Doğu Akdeniz ve Karadeniz'dir. Vücuttaki parazit ve mikropların idrarla dışarı atılmasını sağlar, sinir sistemine iyi gelir. Ayrıca saç dökülmesinin de önüne geçer ve cildimizdeki lekeleri giderir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk