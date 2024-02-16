'Zaferin Rengi'nin galası gerçekleştirildi

Fenerbahçe'nin Kurtuluş Savaşı'na olan etkilerini hikâye edinen 'Zaferin Rengi'nin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yapımcı - yönetmen Abdullah Oğuz’un ev sahipliğindeki galaya filmin oyuncuları; Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Birce Akalay ve Yılmaz Adam Bayraktar’ın yanı sıra iş, sanat, spor ve medya dünyasının yanı sıra cemiyetten pek çok ünlü isim katıldı.

Ahu Tuğbay, Sadberk Leyla Koç, Kerim Rahmi Koç, Çiğdem Simavi, Ali Koç - Nevbahar Koç, Afet Karacan

İki binden fazla konuğun ağırlandığı görkemli gala için AKM Opera katına filmin dekor ve kostümlerinden oluşan özel bir sergi alanı oluşturuldu. Millî mücadele dönemindeki Fenerbahçe Futbol Takımı’nın forma, krampon ve toplarının yanı sıra, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası karşılaşmasının Fenerbahçe tarafından kazanılan kupası da ilk kez Fenerbahçe Müzesi’nin dışında galada sergilendi.

Filmin gösterimi öncesi hoş geldiniz konuşmasını Nejat İşler ile yapan filmin yapımcı ve yönetmeni Abdullah Oğuz sahneye gecenin ev sahipliğini paylaştığı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u davet etti.

Ali Koç, yaptığı konuşmasında; "Bu güzel akşamda, hepimiz aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk. Filmin her dakikasında, 'İyi ki bu milletin evlatlarıyız, iyi ki bu vatanın emrindeyiz' diye düşüneceğinizden eminim. Bu film; Türk milletinin, İstanbul’un işgali sırasında, vatanı için mücadele ederken yaşadıklarını ilmek ilmek anlatan bir kilometre taşıdır. Bu filmi; kadın - erkek, genç yaşlı herkes izlemeli. Fenerbahçeli olsun olmasın bu filmi izleyen herkes; ülkesinin ve milletinin geçmişiyle gurur duyup, bugünlere ne fedakârlıklarla geldiğimizi derinden hissedip, bu vatanın yarınlarına, bu milletin geleceğine daha da inançla, daha da güçlü bağlarla sarılacak" İfadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, Ali Koç ile eşi Nevbahar Koç, Uğur Dündar, yanı sıra FB Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri; Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan ve eşi, Simla Türker & Hüsamettin Bayazıt, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Ahmet Ketenci, M. Kemal Danabaş, Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, M. İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş, Çiğdem Simavi, Ahu Tuğbay, Afet Karacan, Voleybol Federasyon Başkanı Akif Üstündağ, Ali Poyrazoğlu, Sibel & Bedri Baykam, Bekir Aksoy, Bilge Öztürk & Daren Gerede, Burak Kut, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Cihan Ayger, Merve Dizdar, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Derya Uluğ, Doğukan Güngör, Eda Erdem, Ali Karacan, Tilda&Erol Tezman, Esen Deniz, Erdem Kıramer, Evin Şaşmaz, Gizem & Emre Karayel, Gülin & Akın Öngör, Hafsanur Sancaktutan, Hakan Akkaya, Halil Bezmen, Rengin Suar, Hamdi Akın, Pelin Akın Özalp, İbrahim Kutluay, İlker Ayrık, İrfancan & Gözde Kahveci, Meltem Cumbul, Mustafa Tavioğlu, Mustafa Oğuz, Nilüfer Çifçi, Dalia Garih, Özge Özacar, Raif Dinçkök, Esra Tümen, Ronit Gülcan, Sadettin & Lal Saran, Sedef İybar, Selhan Aloğlu, Serra Tokar, Sibel & Ferruh Karakaşlı, Melda & Sinan Kosif, Tülin Şahin, Yasemin Aloğlu, Bilgün Dereli, Esra & Zafer Civelek, Zeynep Demirel.

Millî mücadele döneminde futbol zaferleriyle kenetlenen bir milletin, diriliş ve direnişinin dokunaklı hikâyesini anlatan, tarihimizde ve milli kaderimizde bir kırılma noktası olan Kurtuluş Savaşı dönemine bugüne dek hiç anlatılmamış bir yönüyle ışık tutan film sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

GENERAL HARINGTON KUPASI İLE FİNAL

Gösterime 16 Şubat’ta giren, Abdullah Oğuz'un yönettiği 'Zaferin Rengi'; dekor, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla da izleyicileri bir asır öncesinin İstanbul’una geri götürecek. 1918 - 1923 arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Film, Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan General Harington Kupası ile final yapıyor.

NE DEDİLER?

Abdullah Oğuz... Bildiğim kadarıyla hiçbir Milli Mücadele filmi bu perspektifte anlatılmamış. Biz futbol üstünden anlattık. 5 yıllık epik bir hikâye anlatıyoruz. Umarım duygulanacak, iyi bir film seyredecekler.

Kubilay Aka... Fenerbahçe takımı 100 yılı aşkındır kötü hiçbir şeye bulaşmamış ve Atatürk'ün izinden gitmiş bir takım. Gururla setteydim, oradaydım. İyi ki de oradaydım. Ağabeylerimle bütün arkadaşlarımla çok eğlendik. Hem çekerken bizim eğlendiğimiz hem de gerçekten saygı duyduğumuz bir iş oldu. O yüzden izlerken güzel, unuttuğumuz duygularla baş başa kalacağımızı düşünüyorum.

Birce Akalay... Tek bir sahnem var ama umarım hakkını verebilmişimdir.

Yiğit Özşener... Bir memlekette çok özel şeyler yapacak, çok büyük başarılara imza atacak, çok farklı insanlar bulunabilir ama önemli olan onunla beraber yürüyebilecek, aynı yöne bakabilecek, onunla koşabilecek insanları bulabilmek. Bu bir Mustafa Kemal filmi değil, Mustafa Kemallerin filmi. Dolayısıyla filmi izledikçe Mustafa Kemalleri, kurtarıcı beklemeyenleri, kendisini kurtarıcı kabul eden, kendisinde o gücü bulan insanları göreceksiniz.

Timuçin Esen... Güzeldi bu filmin içinde yer almak, bir Fenerbahçeli olarak özellikle, başka bir değeri var. Güzel bir film çıktığını düşünüyor, ümit ediyorum.

Gonca Vuslateri... Çok kıymetli bir hikâyede, çok kıymetli bir rolü bana verdiği için Abdullah Oğuz'a teşekkür ederim.

İrfan Can Kahveci... Biz de çok heyecanlıyız. Çok özel oyuncular var kadroda, bazıları da arkadaşlarımız. Onlar olunca ayrı bir heyecanlıyız. Bütün detayları izlemek için sabırsızlanıyoruz. Kubilay Aka'yla sürekli konuşuyoruz. Nejat abimiz de sürekli maçlara geliyor. Kulübümüzün ve ülkemizin en önemli olaylarından birisini izlemek için geldik.

İrfan Can Kahveci - Gözde Kahveci