Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Zafer Işık kimdir? AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık kaç yaşında, nereli ve nerelerde görev aldı?

Zafer Işık kimdir? Zafer Işık kaç yaşında, nereli ve nerelerde görev aldı?

Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yumruklu kavga yaşandı. Tartışmaların yaşandığı Meclis'te oturuma ara verildiği sırada AK Partili Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruk attı. İşte, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın hayatı hakkında merak edilen detaylar...

Giriş: 06.12.2022 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • TBMM'de bütçe görüşmelerinin ikinci gününde AK Partili ve İYİ Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Meclis'te oturuma ara verildiği sırada AK Partili Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Gelişmenin ardından "Zafer Işık kimdir? Zafer Işık kaç yaşında, nereli ve nerelerde görev aldı?" soruları gündeme geldi. İşte, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın hayatı ve yaşı hakkında merak edilenler...

  • MECLİS'TE YUMRUKLU KAVGA

    Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulunda; TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri ele alınıyor.

    İYİ Parti milletvekili Ümit Feyyaz kürsüde konuşurken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan geldi. İYİ Parti ile AK Parti atışmaya devam etti.

    Tartışmaların devam etmesi üzerine Genel Kurul'a 10 dakika ara verildi. Araya girilince AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Yaralanan Örs hastaneye kaldırıldı.

    Örs'ün kalp pili olduğu, kavgadan dolayı ritim bozukluğu oluştuğu öğrenildi. Örs'ün bir gün yoğun bakımda tedavi altında kalması beklenirken, kalp pilinin değiştirileceği bildirildi.

  • ZAFER IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    İlk, orta eğitiminin ardından ve meslek lise eğitimini makina üzerine Gemlik'te tamamladı. Ardından Eskişehir'de Makine bölümünde lisansını tamamladı.

    2002 yılından bu yana denizcilik ve deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup aynı zamanda hayvancılık ve zeytin üreticisi olarak tarım sektörü ile uğraşmaktadır.

    Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasında 2 dönem Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği yaparak, TOBB Genel Kurul Delegesi olarak görev almıştır.

    AK PARTİ'nin kuruluşundan itibaren Gemlik İlçe teşkilatında Ekonomi İşleri Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

    İlim Yayma Cemiyeti Gemlik Şubesi, Gemlikspor, Gemlik Yelken Kulübü, Gemlik Belediye Spor, Gemlik Basket Spor Kulübünde ve Gemlik Artvinliler Derneğinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.