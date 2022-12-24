Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Zafer Başdağ kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Zafer Başdağ kaç yaşında ve nereli ve mesleği ne?

Zafer Başdağ kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Zafer Başdağ hayatı

Lider Türkiye yarışması Habertürk ekranlarında yayın hayatına başladı. Türkiye’nin ilk ve tek siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' Faruk Acar’ın sunumuyla izleyicisi ile buluşuyor. 'Lider Türkiye' yarışmacısı Zafer Başdağ'ın kim olduğu sorgulanıyor. İşte Zafer Başdağ'ın hayatı ile ilgili detaylar...

Giriş: 24.12.2022 - 22:46 | Güncelleme: ABONE OL
Zafer Başdağ kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Zafer Başdağ kaç yaşında ve nereli ve mesleği ne?
HABERTURK.COM

Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele edeceği 'Lider Türkiye' yarışmasında yer alan isimlerden biri de Zafer Başdağ oldu. Programın takipçileri için Zafer Başdağ'ın biyografisini bir araya getirdik. İşte Lider Türkiye yarışmacısı Zafer Başdağ kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne sorularının yanıtları...

ZAFER BAŞDAĞ KİMDİR?

Zafer Başdağ, aslen Erzurumlu ve İstanbul’da yaşıyor.

31 yaşındaki Başdağ, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı, İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Halkla İlişkiler Bölümü, Anadolu Üniversitesi ilahiyat ön lisans mezunu.

Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans’ına devam etmekte.

Bir gün siyasette şartlar neyi gerektiriyorsa o görevde olmayı istiyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Metin Mutlu kimdir?
Metin Mutlu kimdir?
Erdal Karasu kimdir?
Erdal Karasu kimdir?
Lider Türkiye yarışmacısı Erkan Atan kimdir?
Lider Türkiye yarışmacısı Erkan Atan kimdir?
Deniz Şenelt Kalelioğlu kimdir?
Deniz Şenelt Kalelioğlu kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.