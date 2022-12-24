Zafer Başdağ kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Zafer Başdağ kaç yaşında ve nereli ve mesleği ne?

HABERTURK.COM

Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele edeceği 'Lider Türkiye' yarışmasında yer alan isimlerden biri de Zafer Başdağ oldu. Programın takipçileri için Zafer Başdağ'ın biyografisini bir araya getirdik. İşte Lider Türkiye yarışmacısı Zafer Başdağ kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne sorularının yanıtları...

ZAFER BAŞDAĞ KİMDİR?

Zafer Başdağ, aslen Erzurumlu ve İstanbul’da yaşıyor.

31 yaşındaki Başdağ, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı, İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Halkla İlişkiler Bölümü, Anadolu Üniversitesi ilahiyat ön lisans mezunu.

Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans’ına devam etmekte.

Bir gün siyasette şartlar neyi gerektiriyorsa o görevde olmayı istiyor.