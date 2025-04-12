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        Haberler Magazin Zafer Algöz'den, Beşiktaş'taki olaylara sert sözler: Rezalet ve utanılası bir durum - Magazin haberleri

        Zafer Algöz'den, Beşiktaş'taki olaylara sert sözler: Rezalet ve utanılası bir durum

        Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında eski başkan Hasan Arat'a yönelik yumruklu saldırı ve sonrasındaki Başakşehir mağlubiyeti sonrası ünlü oyuncu Zafer Algöz'den sert tepki geldi; "Sebep olanlara da aferin tarihe geçtiniz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 23:05 Güncelleme: 12.04.2025 - 23:15
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        "Rezalet ve utanılası bir durum"
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        Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda olaylı bir şekilde gerçekleşti. Eski başkan Hasan Arat'ın konuşması sırasında Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün müdahalesiyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Tevfik Yamantürk'ün Hasan Arat'a yumruk attığı ve ardından başka bir kişinin de Arat'a fiziksel müdahalede bulunduğu belirtildi. Yaşanan arbede üzerine salona polis müdahale ederken toplantı da ertelendi. Tartışmanın fitilini ateşleyen sözlü atışmada, Yamantürk'ün Arat'a "terbiyesiz" demesi üzerine, Arat'ın "Sensin terbiyesiz" şeklinde yanıt verdiği, ardından Yamantürk'ün "hırsız" ifadesiyle saldırıyı başlattığı öğrenildi. Arat'ın ise "Sen göreceksin" diyerek karşılık verdiği kaydedildi.

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        Olaylı Divan Kurulu toplantısının ardından, Trendyol Süper Lig’in 31'inci haftasında sahasında Başakşehir’e 2-0 mağlup olan Beşiktaş’ta, ünlü oyuncu ve Beşiktaş taraftarı Zafer Algöz, yaşanan bu olayla ilgili sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

        "REZALET VE UTANILASI"

        Zafer Algöz, paylaşımında; "Kürsüde söz alıp konuşma yapana divan başkanı önce küfredecek, yetmedi yumruk atacak, 2 adam kürsüye fırlayıp saldıracak... Olacak iş değil... Rezalet ve utanılası bir durum. Sebep olanlara da aferin tarihe geçtiniz" ifadelerini kullanarak yaşananları kınadı.

        Fotoğraflar: X, Instagram, DepoPhoto

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        #beşiktaş
        #tevfik yamantürk
        #Hasan Arat
        #Zafer Algöz

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