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Son olarak Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'ta rol alan Zafer Algöz, samimi açıklamalarda bulundu. YouTube'da yayınlanan ‘İbrahim Selim İle Bu Gece' adlı programa konuk olan Algöz, hakkında bilinmeyenlerini anlattı.

"BEŞİKTAŞ'I ANNEM ŞAMPİYON YAPTI"

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Zafer Algöz, "Maç totemim var." dedi. Konuyla alakalı konuşan ünlü oyuncu, "Beşiktaş maçlarından önce annemi (Güner Algöz) ararım. Bildiği bütün duaları okur. Geçen yıl Beşiktaş’ı annem şampiyon yaptı. Hakan Altun ve Sergen Yalçın’ın anneleri de çok dua etti." açıklamasını yaptı.

"CEM YILMAZ AŞIRI MÜKEMMELİYETÇİ"

İşte Algöz'ün açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar:

- Sette, sahnede bana şaka yapamazlar çünkü pişman ederim.

- Cem Yılmaz’ın sinir olduğum huyu; aşırı mükemmeliyetçiliği. Tahmin etmediğin bir şeye kızar.

"TV'NİN KÖŞESİNE TERLİK ÇEVİRİR, KOYARIM"

- En büyük totemim; terlik çevirmek. Televizyonun köşesine terlik çevirir, koyarım. Bu şekilde Arjantin’i 1896 Dünya Kupası’nda şampiyon yaptım.

- Kızım abuk subuk biriyle gelirse, tavrı abuk subuksa onu sütten keserim. Saygısızlık küstahlık varsa kendisine getiririm.